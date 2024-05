El joven rapero estadounidense Rylo Huncho, de 17 años, falleció trágicamente al dispararse accidentalmente en la cabeza mientras transmitía en vivo en redes sociales.

El incidente ocurrió en su domicilio en Suffolk, Virginia, y su muerte fue confirmada el 15 de mayo, según reportes del New York Post.

El diario, que cita fuentes policiales, explicó que la muerte de Rylo Huncho fue el resultado de una “herida de bala autoinfligida accidentalmente”.

Durante la transmisión, el rapero estaba cantando frente a la cámara y manipulaba una pistola con una mira láser verde. Desafortunadamente, después de desactivar el seguro del arma, se produjo un disparo que le causó la muerte inmediata.

Las imágenes del momento se han difundido ampliamente en internet, mostrando la trágica secuencia de eventos. Al día siguiente del suceso, la familia del artista inició una colecta en GoFundMe para enfrentar esta difícil situación.

Un familiar escribió en la plataforma: “El suicidio/accidental fue la causa de su muerte y todavía estamos tratando de descubrir por qué. Pero cualquier cosa puede ayudar en este momento de necesidad”.

Este trágico evento ha conmovido a seguidores y ha generado discusiones sobre la seguridad y el manejo responsable de armas.

The family of Rylo Huncho, the rap artist who accidentally cranium'd himself on a livestream, has started a GoFundMe to pay for his funeral expenses. pic.twitter.com/m9TOvwInsO

— Ian Miles Cheong (@stillgray) May 19, 2024