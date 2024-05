Bruno Barticciotto marcó la noche del domingo su primer gol oficial en el fútbol argentino y específicamente con la casaquilla de Talleres de Córdoba.

El delantero chileno al fin vuelve a sonreír al otro lado de la cordillera. No la estaba pasando bien por una serie de continuas lesiones que le impedían alcanzar la tan ansiada regularidad en la ‘T’.

Arribó como figura al ‘Matador’, pero los problemas físicos frenaron su despegue en el exterior. Incluso, el hijo del reconocido Marcelo Pablo Barticciotto debió buscar ayuda médica y psicológica.

Y finalmente Bruno se destapó. El jugador de 23 años anotó su primer gol con la camiseta de Talleres en el triunfo por 2-0 ante Atlético Tucumán. Fue el encargado de cerrar el marcador a los 48 minutos.

Barticciotto sacó un potente zurdazo en la medialuna del área, remate al centro del pórtico que contó con la complicidad del arquero visitante Tomás Durso.

Tras la diana del chileno, todos sus compañeros se unieron al festejo y fueron a abrazar al ex Universidad Católica y Palestino.

El gol de Bruno Barticciotto en la victoria de Talleres de Córdoba ante Atlético Tucumán por 2-0 en el Kempes pic.twitter.com/vrfpDvp0E1 — Rodrigo Duque Oyarce (@rduqueoyarce) May 19, 2024

Luego del pitazo final, Bruno Barticciotto habló con TNT Sports Argentina y no escondió su emoción. “Han sido meses difíciles. Ellos (mis compañeros) están más felices que yo porque saben que ha sido complicado. Se los agradezco, el grupo me ha bancado mucho”, dijo.

“Busqué muchas herramientas, psicólogos, y fui saliendo adelante con el apoyo de mi familia. Ellos no entendían qué me pasaba, porque me sentía bien y de la nada me pasaban cosas (…) Feliz porque el gol te da mucha confianza“, agregó.

"ELLOS ESTUVIERON ACOMPAÑÁNDOME, ESTÁN MÁS FELICES QUE YO PORQUE SABEN QUE HA SIDO DIFÍCIL" Bruno Barticciotto contó como fueron estos meses de lesiones y el apoyo de sus compañeros tras su gol y triunfo de Talleres #LPFxTNTSports pic.twitter.com/JffuMuLUFF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 19, 2024

Para cerrar, el ariete nacional realizó una especial y emotiva dedicatoria por su primer gol en Talleres. “Se lo dedico a mi perro. Cuando llegué acá (a Argentina), se murió apenas llegué y no me pude despedir de él, así que dije que mi primer gol se lo dedicaría a él”, sentenció.