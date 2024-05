Unos gigantes Minessota Timberwolves firmaron una clara remontada y dieron el batacazo para dejar, sin opciones de corona, a los Denver Nuggets. Los vigentes campeones de la NBA quedaron fuera en su casa y consciente de ello, Anthony Edwards hizo una sutil ‘burla’ que no pasó desapercibida ante los ojos de Nikola Jokic.

Cuando se jugaba el último cuarto del duelo que terminó 90-98 a favor de la visita, el crack de los Wolves manejaba el balón con posesión favorable y ante la resignación del local, hizo el gesto de adiós, al mover la mano en clara alusión frente al público de los Nuggets.

Esto último, fue lo que motivó la reacción de Jokic, que inmediatamente fue a ‘encarar’ a Edwards e incluso, haciendo un amague para no dejarse llevar por la molestia. Finalmente, todo quedó en cancha.

Anthony Edwards waved goodbye to the Nuggets crowd and Nikola Jokic wasn't a big fan of that 😳#NBAPlayoffs pic.twitter.com/uSp4bKkLHQ

