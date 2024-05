Scarlett Johansson acusa que ChatGPT copió su voz pese a que ella dijo que no: "Quedé en shock"

Scarlett Johansson emitió un comunicado luego de que OpenAI, compañía tras ChatGPT, diera de baja una de las versiones de su nuevo asistente que habla por una “inquietante similitud” con su voz.

La compañía debió retirar el producto temporalmente, puesto que la voz que habrían utilizado se parecía mucho a Johansson, quien meses atrás había rechazado la oferta de participar en el proyecto como voz del asistente virtual.

Según explicó la actriz en una declaración entregada a los medios por su publicista, Marcel Pariseau, fue contactada en septiembre pasado por OpenAI y después de meditarlo decidió no dar voz a la IA. Tiempo después, desde la compañía insistieron y presentaron el producto con una voz similar a la suya sin esperar respuesta.

“Cuando escuché la demostración publicada, quedé en shock, enojada e incrédula

de que el Sr. Altman (CEO de OpenAI) persiguiera una voz que sonaba tan inquietantemente similar a la mía, que mis amigos más cercanos y los medios de comunicación no podían notar la diferencia”, planteó Johansson.

“El señor. Altman incluso insinuó que la similitud era intencional, tuiteando la palabra “HER”, una referencia a la película en la que le di voz a un sistema de chat, ‘Samantha’, que forma una relación íntima con un humano”, añadió.

El asistente de voz de OpenAI que estaría usando una copia de la voz de Scarlett Johansson fue presentado en mayo junto a otras cuatro versiones, pero la suya fue utilizada para publicidad e incluso coqueteaba con quienes interactuaba.

Al momento de retirar el producto, la compañía manifestó que: “creemos que las voces de la IA no deben imitar deliberadamente la voz distintiva de una celebridad: la voz de ‘Sky’ no es una imitación de Scarlett Johansson, sino que pertenece a una actriz profesional diferente que utiliza su propia voz natural”.

Pese a que la actriz pidió a través de un representante legal, que OpenAI le explicara en detalle como había sido el proceso de creación de la voz de Sky, la compañía no le dio respuesta y simplemente dieron de baja al asistente.

“En una época en la que todos estamos lidiando con los deepfakes y la protección de nuestra propia imagen, nuestro propio trabajo, nuestras propias identidades, creo que estas son preguntas que merecen una claridad absoluta“, concluyó Johansson.

Si bien la actriz está recibiendo consejo legal por este caso, todavía no ha confirmado si es que tomará o no acciones contra la compañía.

