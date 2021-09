Un hombre irlandés de 67 años y contagiado con covid-19 murió tras ser persuadido por un hombre antivacunas para que dejara el hospital donde estaba siendo tratado.

El caso se dio a conocer a través de un video que se viralizó en redes sociales, donde el adulto mayor llamado Joe, quien tenía notorios problemas para respirar, escucha al antivacunas que intenta convencerlo que el personal del hospital lo estaba tratando de matar.

“Ponte los pantalones. Nos vamos a casa”, le dice el sujeto llamado Antonio Mureddu. “Estás a salvo. Toma tus cosas. Nadie te va a tocar”, añade.

El hecho ocurrió en el Hospital General Letterkenny en el condado de Donegal, donde Joe había sido admitido una semana antes por covid-19 y donde también había rechazado que lo pusieran en ventilación mecánica.

De hecho, en el clip se escucha al médico a cargo del caso, rogando a Joe que se quede y continúe su tratamiento. “Lo que está haciendo está mal. Está poniendo en peligro su vida al hacer eso”, le explica.

“Tienes derecho a decidir… pero no creo que lo que está diciendo sea correcto. Apenas puedes respirar… queremos que te quedes para ayudarte”, agrega el profesional.

Mureddu, en tanto, le advierte que: “Si quieres quedarte aquí, te van a matar, Joe. Estas personas no te van a ayudar”.

No obstante, el médico insiste. “Estoy muy preocupado por ti, quiero que te quedes… es muy peligroso. Lo que está diciendo está mal y es muy peligroso. Creo que está poniendo en peligro tu vida. Es una decisión muy difícil la que tienes … No te estoy mintiendo, podrías morir”, añade.

El sujeto, por su parte, le repite que los médicos le mienten. “Su oxígeno es del 98 por ciento, estas personas están mintiendo, así que nos vamos a casa ahora mi amigo”.

“Piense en su esposa”, suplica el médico en un último intento. “Sí, ella consiente”, replica el antivacuna, mientras traslada a Joe. “Es mejor si muere en la casa que aquí”, cerró.

COVID-denier in Ireland convinces a sick patient to leave the hospital. This is vile. pic.twitter.com/IyTmp11q01

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) September 16, 2021