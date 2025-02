A pocos días de su toma de posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha convertido en el centro de las miradas a nivel internacional por su trato a los inmigrantes, considerando este fenómeno como una “invasión” y prometiendo que enviará a más de 30 mil “ilegales” a la Bahía de Guantánamo.

Una polémica contienda contra la inmigración que ha causado controversia a nivel mundial y que se contrapone con la historia de superación de su propia madre, Mary Anne MacLeod, quien llegó en barco al país norteamericano como inmigrante con 50 dólares en su bolsillo y en busca de una mejor vida, la que consiguió con éxito al casarse con Fred Trump y formar parte de la élite de New York, después de trabajar harto tiempo como empleada doméstica.

En 1912 y en el seno de una familia que dedicaba su vida a la agricultura y la pesca, Mary Anne nació y creció en Tong, un pequeño pueblo de la Isla de Lewis en Escocia. Debido a los zarpazos que dejó la Primera Guerra Mundial en gran parte de Europa, este poblado se vio azotado por el abandono y la miseria, por lo que cientos de sus habitantes comenzaron a mudarse a ciudades más grandes, aumentando más la pobreza.

El hecho de que su padre fuera el encargado de una tienda le permitió a su familia una mínima mejora en sus condiciones de vida, en comparación a sus vecinos, lo que fue motivando cada vez más a Mary Anne, quien deseaba surgir y ser millonaria a toda costa. Hasta que tuvo su gran oportunidad en 1930, luego de que una de sus hermanas (Catherine) la convenciera de que en Norteamérica podía encontrar un buen trabajo con facilidad.

Fue así como, sin dinero para comprarse unos pares de zapatos (según ha contado varias veces el propio Donald Trump), se embarcó descalza en un viaje de nueve días que la iba a llevar desde el puerto de Glasgow hasta el de Nueva York. Con apenas 18 años, MacLeod llegó a suelo estadounidense un 2 de mayo de 1930 con una especie de visa de inmigrante con intenciones de tener una residencia permanente y con 50 dólares en sus bolsillos.

Así lo ratifican los registros de inmigración de esos años, los cuales fueron digitalizados con posterioridad Fundación Estatua de la Libertad – Isla de Ellis, la cual guarda documentos sobre viajeros extranjeros que llegaron a tierras estadounidenses entre 1892 y 1957.

Pese a las versiones de la familia Trump de que, en principio, Mary Anne llegó como turista y luego viajó para casarse con Fred, los propios documentos de aduana señalan que la intención de la escocesa era residir permanentemente en el país y obtener la ciudadanía.

