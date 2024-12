En distintos rincones del mundo, la celebración de la Navidad se encuentra restringida por leyes y normas culturales. Arabia Saudita, donde el 99% de la población es musulmana, prohíbe las iglesias y la simbología cristiana, permitiendo festejos privados vigilados por autoridades. En Corea del Norte, Kim Jong-un reemplazó la Navidad por la celebración del cumpleaños de su abuela, prohibiendo actividades relacionadas con el consumo de alcohol. En Tayikistán, la festividad es directamente prohibida, incluso asesinándose a un hombre disfrazado de Santa Claus en 2011. Brunéi castiga la celebración de Navidad con penas de cárcel, Somalia la prohibió en 2015 para prevenir ataques yihadistas, mientras que en Israel y China no está prohibida, pero existen restricciones y desinterés, respectivamente, hacia esta festividad.

Mientras la mayoría del mundo espera el 25 de diciembre para cenar en familia, abrir regalos y empaparse de una esperada jornada navideña, hay lugares donde el espíritu festivo se encuentra bajo llave. Y es que existen país que no sólo no celebran esta festividad cristiana, sino que derechamente está prohibida por leyes y/o normas culturales. Desde naciones donde las creencias religiosas predominantes dictan estas restricciones a la Navidad hasta aquellas que optan por limitar su expresión.

Arabia Saudita

De acuerdo a cifras oficiales, un 99% de la población en Arabia Saudita profesa la religión musulmana, mientras que en parte del 1% restante se encuentran los cristianos. Y pese a la ínfima cantidad de personas que celebran la Navidad en este país, aún así, deben hacerlo en secreto y con extrema cautela.

Las iglesias, los símbolos cristianos y las reuniones y actividades relacionadas a esta religión son completamente ilegales en todo el país. No obstante, las leyes saudíes sí permite festejar la Navidad en privado, aunque éstas son vigiladas por autoridades oficiales. Nada de algarabía y muestras de alegría en público.

Esto ha llevado a casos de represión policial, como la ocurrida en 2012, cuando unos oficiales arrestaron a más de 40 personas por ‘conspirar’ para poder celebrar esta festividad cristiana de manera libre. Una operación que incluyó una redada y fuerza desmedida, según propias fuentes del país.

El rechazo a la Navidad llega a tal punto que, en 2015, Mohammed Al-Oraifi oficializó la prohibición a que los musulmanes saludaran a los cristianos en Navidad, considerando esta acción como una deslealtad a su fe.

Un caso parecido al de Arabia Saudita es el de Irán, país que también restringe esta festividad, limitando a los cristianos a celebrarla sólo en la privacidad de su hogar.

Corea del Norte

Quizás, es el país más obvio de la lista. Sin embargo, fue apenas en 2016 que el mandamás norcoreano Kim Jong-un prohibió esta festividad cristiana y, en su reemplazo, no tuvo mejor idea que crear una celebración nacional para festejar el cumpleaños de su abuela (Kim Jong-suk); la ‘Sagrada Madre de la Revolución’.

¿Cómo sucedió esto? Ocho años atrás, el líder supremo de Corea del Norte consideró pertinente restringir y/o prohibir cualquier actividad (festividad, celebración, reuniones, etc.) relacionada con el consumo de alcohol y, pese a que la orden no fue directamente en contra de la Navidad, ésta pasó a ser vetada casi en su totalidad, aún cuando en el artículo 68 de la constitución se recalca que en este país hay libertad de religión.

Sólo en Pyongyang es posible ver árboles de Navidad y luces decorativas en centros comerciales de lujo u hoteles que reciben a extranjeros. No obstante, cualquier simbología religiosa sí está suprimida por completo y penada por ley. Ni hablar de la imagen de Santa Claus popularizada por la empresa estadounidense Coca Cola, por obvias razones.

Cabe consignar que, mientras la gran mayoría del país se cuadra con su líder y festeja la ‘Sagrada Madre de la Revolución’, se estima que unos 300 mil cristianos practican su fe en secreto y celebran el nacimiento de Jesucristo en familia bajo cuatro llaves, según centros estadísticos internacionales.

Tayikistán

Ubicada en Asia Central, la República de Tayikistán es una de las naciones que más detesta la Navidad. En este país no existe ningún consenso ni medias tintas respecto de esta festividad cristiana. Derechamente, está prohibida.

Cualquier actividad considerada católica no responde a la naturaleza laica de las directrices gubernamentales de Tayikistán, por lo que su prohibición es parte de las diversas restricciones que imponen sus autoridades.

El primer paso fue en 2013, cuando el gobierno vetó la imagen del Padre Frost, la versión rusa del ‘Viejo Pascuero’, ya sea en programas de televisión, carteles publicitarios y en todos los medios de comunicación. Dos años después, se prohibió la instalación de árboles de Navidad en cualquier recinto privado o público, lo que dio paso a la restricción por completo de esta festividad el mismo año (2015).

La animadversión de este país con la Navidad ha llegado a tal punto que, en 2011, un hombre que se disfrazó de Santa Claus fue asesinado en Dushanbe (capital) sin ninguna explicación oficial, pese a que las autoridades policiales intentaron instalar la idea de que fue producto de una pelea en estado de ebriedad, lo cual fue descartado posteriormente.

Mientras que la familia acusaba una persecución religiosa, las autoridades de la exrepública soviética negaban esta afirmación. Lo cierto es que, cuatro años después, la Navidad fue prohibida por completo.

Brunéi

Brunéi corresponde a una pequeña colonia británica ubicada en la Isla de Borneo en Asia, donde su líder es el sultán Hassanal Bolkiah, quien pertenece a la misma dinastía gobernante desde el siglo XIV y que ha sido mandamás del país desde 1967, por lo que sus tradiciones y leyes son extremadamente conservadoras y atemporales.

Su religión oficial es el islam y es una de las pocas monarquías absolutas que queda en el mundo, lo que da vía libre a leyes restrictivas como la de la celebración de la Navidad, la cual está penada con penas de cárcel, al igual que mostrar algún símbolo navideño.

Somalia

Fuera de Asia también existen prohibiciones en contra de la Navidad, como es el caso de Somalia en África, donde la religión que predomina es el islam, por lo que las tradiciones de la fe cristiana no están bien vistas.

A menos de 24 horas de la Navidad, en 2015, el gobierno somalí emitió una prohibición de celebrar esta festividad y también Año Nuevo, asegurando estar en contra de esta celebraciones que “sólo son para los cristianos” y que “nada tienen que ver con el islam”.

En ese sentido, el Ministro del Interior del país africano también reconoció que la medida se originó para prevenir ataques Al Shabab. “La Navidad no se celebrará en Somalia por dos razones; todos los somalíes son musulmanes y no hay una comunidad cristiana aquí. La otra razón es por seguridad”, destacó.

Cabe consignar que, según medios internacionales, algunos grupos armados radicales yihadistas amenazan con ataques a las personas que intenten celebrar esta festividad.

Los casos de Israel y China

Si bien la Navidad no está prohibida por ley en Israel y China, sí llama la atención que en la cuna del cristianismo no se celebre y en una de las grandes potencias mundiales existan restricciones contra esta festividad.

En el caso de Israel, además del conflicto actual contra Palestina, en las últimas décadas, ha predominado el judaísmo y el islam, por lo que ciertas costumbres cristianas han quedado relegadas. Sumado a que existe un desfase causado por los calendarios julianos y gregorianos, por lo que el 25 de diciembre es considerada una fecha católica romana, existiendo el 7 de enero y 19 de enero como otras fechas en las que se festeja el nacimiento de Jesús.

Por otra parte, la situación de China es netamente política; no quieren influencia de otras culturas. De esta manera, la Navidad no está prohibida en sí, pero muchas de sus actividades están restringidas y no se permite impactar zonas públicas con adornos navideños.