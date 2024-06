El dolor de tener que decidir sobre la eutanasia de nuestras mascotas es abordado en una emotiva revelación en redes sociales, donde se destaca la importancia de estar presentes en los últimos momentos de los animales. Una historia viral en Twitter y un mensaje de una clínica veterinaria en Sudáfrica resaltan el impacto emocional que tiene para las mascotas no tener a sus dueños alrededor en momentos cruciales. La eutanasia en animales es una decisión delicada que se sugiere en casos de enfermedades terminales sin solución, avanzada edad, salud deteriorada o sufrimiento irreparable. La presencia y el cuidado hacia las mascotas en sus últimos momentos es esencial para brindarles una despedida digna y llena de amor.

Las mascotas son miembros queridos de nuestras familias, y su partida deja un vacío difícil de llenar. Este dolor es aún mayor cuando los dueños deben decidir poner fin a la vida de sus compañeros debido a razones médicas insalvables, es decir, la eutanasia.

Muchos propietarios optan por no estar presentes durante la eutanasia de sus mascotas, prefiriendo recordar a sus mascotas en momentos felices. Sin embargo, la presencia de la familia en esos últimos momentos sería crucial para el bienestar emocional del animal.

Jessi Dietrich, usuaria de Twitter, compartió su experiencia al preguntarle a un veterinario cuál era la parte más difícil de su trabajo. La respuesta fue conmovedora:

“Me dijo que cuando tenía que sacrificar a un animal, el 90% de los propietarios no querían estar en la habitación cuando los inyectaba, por lo que en sus últimos momentos las mascotas suelen buscar frenéticamente con la mirada a sus dueños y eso me rompió el corazón”, relató Jessi.

“Por esta razón, estaré con mi perro Rick cuando llegue su momento”, añadió.

Esta revelación se viralizó rápidamente en redes sociales, acumulando más de 40 mil retuits y 180.000 likes, sensibilizando a una gran audiencia.

La importancia de no abandonar a las mascotas ante la eutanasia

Simultáneamente, la clínica veterinaria Hillcrest en Sudáfrica publicó un emotivo mensaje en Facebook, firmado por varios profesionales, subrayando la importancia de no dejar a las mascotas solas durante la eutanasia.

“Cuando tienes una mascota, es probable que muera antes que tú”, comienza la carta.

““Cuando tengas que llevar a tu mascota al veterinario para que tenga un final humano sin dolor, quiero que todos sepas algo… Has sido el centro de su mundo TODA SU VIDA. Quizás él ha sido sólo una parte de la tuya, pero todo lo que conoce es a ti como su familia””, continúa el mensaje.

“Para nosotros, como humanos, es devastador perderlos, pero por favor, te ruego que NO LOS DEJES. No dejes que transiten de la vida a la muerte en un cuarto con extraños, en un lugar que no les gusta. Lo que tienen saber (…) es que ELLOS TE BUSCAN CUANDO LOS DEJAS”, añaden los veterinarios.

“Ellos buscan en cada cara por la persona que aman. No entienden por qué los dejaste cuando estaban enfermos, asustados, viejos o muriendo de cáncer y necesitan tu consuelo. No seas cobarde porque piensas que es demasiado para ti. Imagina cómo se sienten cuando los dejas en su momento más vulnerable y gente como yo tratan de hacer lo mejor que pueden para consolarlos, hacerlos sentir menos asustados y explicarles por qué no pudiste quedarte”, concluye el mensaje.

La eutanasia en mascotas: una decisión difícil pero necesaria

La eutanasia en animales se sugiere únicamente cuando hay enfermedades terminales sin solución o sin posibilidad de tratamiento. “Cuando hay una mala calidad de vida, no se pueden alimentar adecuadamente, tienen dolor y no se les puede aliviar, en esos casos indicamos la eutanasia”, aseguró Patricio Torres, médico veterinario de la Universidad Austral de Chile que conversó con BioBioChile.

La eutanasia también se recomienda en casos de avanzada edad y salud deteriorada. “Si no son autovalentes, no se pueden sostener, comienzan a orinarse y defecarse sin posibilidad de recuperación, también se recomienda la eutanasia”, indica Torres.

Además, la presencia de cáncer terminal o inoperable es una razón para considerar esta opción.

“Detectamos mucho antes esta situación, de acuerdo al tamaño de la metástasis uno puede predecir cuánto tiempo tiene; si cinco o seis meses de vida, por ejemplo. Ahí sugerimos cuidados paliativos, lo cual significa sacar el tumor u operar, sabiendo que no es curativo y que se va a morir igual de cáncer; pero, le sacamos el tumor y la mascota vive otros seis meses sin problemas. Cuando comienza a sufrir, se llega a la instancia de eutanasia”, argumenta Torres.

Accidentes graves que resultan en una mala calidad de vida también pueden llevar a esta decisión. “La condición fundamental es que haya sufrimiento irreparable. Es difícil determinar lo que es sufrimiento, porque ellos no lo expresan claramente, pero uno sabe ya que no están comiendo bien, no se pueden parar ni mover, empiezan a tener llagas o úlceras”, agrega el veterinario.

El objetivo es la mascota tenga muerte digna. En ese sentido, el profesional señala que cuando una patología no se puede curar convenientemente para el animal, es una opción para una muerte más en paz.

Aunque agrega, “varios propietarios han solicitado la eutanasia sin tener efectivamente las condiciones para realizarla. Si su patología tiene tratamiento, no se lleva a cabo la eutanasia. Yo personalmente y muchos colegas no procedemos a una eutanasia si no es necesaria”.

Por lo mismo, recomienda que las personas entiendan la responsabilidad que tienen con sus mascotas, dándoles los cuidados adecuados. “Dejarlo con un tumor ulcerado constituiría maltrato animal y eso la ley lo penaliza”, comenta el experto.

La importancia de acompañar a nuestras mascotas en sus últimos momentos es fundamental para asegurarles una despedida digna y llena de amor.