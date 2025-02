Este lunes 17 de febrero no es un día más en el calendario: es el Día del Chacarero. En esta publicación te contaremos lo que debes saber sobre este sándwich y cómo prepararlo.

La gastronomía chilena es amplia y da para todos los gustos, desde guisos a preparaciones dulces. Dentro de esa gama, hay una rama ligada al sándwich, donde destaca el tradicional completo, el churrasco italiano o el Barros Luco.

Aunque los antes mencionados tienen una gran fanaticada por sus ingredientes, que gustan a un gran porcentaje de chilenos, como el tomate y la palta, el Chacarero llama la atención por tener una aceptación media a consecuencia de uno de sus componentes: los porotos verdes.

Los protagonistas de este “sanguche” son, en parte, quienes le dan el nombre a la tradicional preparación. De acuerdo con una publicación de la Cámara de Comercio de San Bernardo, el Chacarero tiene su origen en la palabra “chacra”, que se refiere a una granja. En este caso, es justo de donde provienen los porotos verdes, el ají, el tomate. Incluso el ganado, de donde se obtiene la carne para esta preparación, usualmente tiene lugar en zonas de campo.

Pese a que tiene público dividido, en 2014 la revista Time lo mencionó en su artículo “The 13 Most Amazing Sandwiches the World Has to Offer” (Los 13 Sándwiches Más Increíbles que el Mundo Tiene que Ofrecer).

¿Cómo preparar un chacarero?

Para contarte cómo preparar un auténtico chacarero chileno y celebrar su día a fondo, recogimos una receta del portal cocinachilena.cl. Revísala a continuación:

Ingredientes: 1 marraqueta o pan frica (de hamburguesa)

1 bistec de posta, asiento o vacuno delgado

1 taza de porotos verdes (puede ser más o menos, a gusto)

1 tomate grande

ají verde

mantequilla

mayonesa, opcional