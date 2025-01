Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Campeonato Sudamericano sub 20 sigue en marcha en Venezuela y destaca el partido crucial entre Chile y Perú esta tarde. El encuentro se llevará a cabo el lunes 27 de enero a las 18:00 horas en el estadio Metropolitano de Lara, en Cabudare. La selección chilena sub 20 buscará mejorar su desempeño luego de ganar a Venezuela y perder ante Uruguay por un autogol. Por su parte, Perú aún no suma puntos tras caer ante Paraguay y Venezuela. El partido se podrá ver en vivo por TVN y DSports de DirtecTV, así como en línea a través de la plataforma de streaming de DGO y tvn.cl.