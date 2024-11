Varios estudiantes chilenos consideran ser oficiales del Ejército de Chile como opción de futuro antes de rendir la Prueba PAES, ya que el sueldo inicial parte desde $1.144.331 brutos mensuales. Para lograrlo, es necesario egresar de la Escuela Militar, cumpliendo requisitos como ser chileno, tener menos de 24 años, no tener antecedentes penales y obtener un puntaje mínimo en la PAES. A medida que se asciende en rango, los salarios aumentan, llegando los generales del Ejército a percibir $6.266.008 brutos al mes.

Previo a la rendición de la Prueba PAES en Chile, varios estudiantes están pensando qué hacer con su futuro, donde una alternativa es ser oficial del Ejército de Chile, institución de las Fuerzas Armadas donde el sueldo inicial parte desde poco más de 1 millón 100 mil pesos brutos al mes.

Pero, ¿cuáles son los requisitos para sumarse a las filas del organismo de defensa nacional y cuánto ganan los oficiales en nuestro país, de acuerdo a la tabla de remuneraciones?

¿Cómo ser oficial del Ejército en Chile?

Primero, para tener el grado de oficial del Ejército en Chile y poder ganar tal sueldo, es necesario primero egresar de la Escuela Militar, institución con más de 200 años de historia, ubicada en Las Condes, en la región Metropolitana.

Según el mismo sitio de la institución, los requisitos para estudiar ahí, van desde ser chileno, no tener más de 24 años, no tener antecedentes penales y no tener tatuajes visibles, hasta rendir la PAES y obtener un puntaje mínimo de 508 en la prueba de competencia lectora, 504 en historia y ciencias Sociales y 505 en matemática.

Una vez graduados de la Escuela Militar, los cadetes pasan a ser oficiales con rango de alférez, donde el sueldo bruto es de $1.144.331 al mes.

El mencionado monto se divide entre un sueldo base de poco más de $430 mil, más bonos y asignaciones, de acuerdo la tabla de remuneraciones disponible en el Portal de Transparencia, en la que se dividen los pagos y rangos (hasta General del Ejército) en 10 niveles.

¿Cuánto gana de sueldo un oficial del Ejército en Chile?

A medida que el rango aumenta, también lo hace el salario mensual. Ya los capitanes de la institución de las Fuerzas Armadas recibe sobre los $2 millones 600 mil al mes.

En tanto, un sueldo arriba de $3 millones perciben quienes tengan el nivel de mayor, para pasar los $4 millones al llegar a teniente coronel.

La remuneración más alta de la tabla la tienen los generales del Ejército, quienes tienen un salario mensual de $6.266.008 brutos.

Revisa la tabla de remuneraciones aquí: