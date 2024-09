Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La nueva temporada de la Champions League 2024-25 arranca este martes 17 de septiembre con la Fase de Liga, un formato renovado que incluye 18 partidos destacados como Milan vs Liverpool y Manchester City vs Inter. Real Madrid defiende su título con Kylian Mbappé en sus filas. Los encuentros se podrán ver en vivo por ESPN en televisión y por Disney+ en streaming. La programación para la primera fecha incluye choques como Juventus vs PSV y Real Madrid vs Stuttgart el martes, Bolonia vs Shakhtar y Manchester City vs Inter el miércoles, y Atlético Madrid vs RB Leipzig y Mónaco vs Barcelona el jueves.