Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Colo Colo se enfrentará a River Plate en el Estadio Monumental el martes 17 de septiembre a las 21:30 horas por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El ganador se enfrentará al vencedor de Fluminense vs. Atlético Mineiro. El partido será transmitido por CHV en TV abierta, ESPN y Disney+ online. La programación de la Copa Libertadores durante las Fiestas Patrias incluye otros emocionantes encuentros como Fluminense vs. Atlético Mineiro el miércoles 18 y Flamengo vs. Peñarol el jueves 19.