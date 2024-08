El nuevo formato de Champions League ya ha sido probado y ha revelado interesantes cruces en lo que será la versión del mejor torneo a nivel de clubes en Europa en la temporada 2024-2025.

La primera ronda tendrá una composición de liga en donde cada elenco disputará 8 duelos -4 de visita y 4 de local- ante diferentes clubes que no se podrán repetir hasta la fase de eliminación directa.

Entre los duelos que se destacan en los primeros cruces de la competición, Real Madrid, vigente campeón, deberá enfrentar a elencos de pesos pesados como Borussia Dortmund y Liverpool, mientras que Manchester City chocará ante PSG, Inter y Juventus.

Por su parte, Bayern Múnich animará un interesante compromiso de local ante PSG y de visita en Barcelona.

Quienes tienen un panorama más complicado es PSG, quienes deberán sortear a Manchester City, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal.

El sorteo

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/G22WtdPeMb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

Cabe destacar que este nuevo formato es apoyado por un software que enlazó los duelos de la primera ronda en una edición que disputarán 36 equipos y no 32 como en las últimas ediciones.

Además, el apoyo de este dispositivo para enlazar los cruces viene como respuesta a la propuesta de la Superliga que buscó impulsar Real Madrid hace algunos meses.