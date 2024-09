Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El catador inglés Alistair Cooper ha seleccionado los 47 mejores vinos de Chile en su guía anual, destacando por su calidad y autenticidad. Entre los destacados se encuentran el Cru Truquilemu 2019 de Garage Wine Co como el Mejor Vino Tinto, Tara Chardonnay 2021 de Ventisquero Wine Estates como el Mejor Vino Blanco, y el Old Vine Pale Rosé – Lot 123 2022 de Garage Wine Co como el Mejor Vino Rosado. Además, se incluyen categorías como Mejor Vino Naranjo, Mejor Espumante, Mejor Vino Fortificado, Vino Innovación, Mejor Vino Precio Calidad, y destacados como Mejor Cabernet Sauvignon, Carmenere, Syrah, Pinot Noir, País, Malbec, Carignan, Cinsault, Merlot, Cabernet Franc, Garnacha, Sauvignon Blanc, Chardonnay, y Semillón.