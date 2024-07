Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En un mundo cada vez más conectado, las molestas llamadas de números desconocidos, que van desde promociones invasivas hasta intentos de estafas, son una realidad común para muchos usuarios de teléfonos celulares, pudiendo afectar su tranquilidad y seguridad. Tanto iOS como Android ofrecen la opción de bloquear estas llamadas no deseadas, permitiendo evitar ser interrumpidos por desconocidos. Al activar esta función, todas las llamadas que no provengan de contactos guardados serán bloqueadas, no solo las potencialmente spam o estafas, por lo que es importante considerar si es viable para cada situación. En iOS, se puede bloquear en "Configuración" la opción de "Silenciar desconocidos", mientras que en Android, se accede a la aplicación "Teléfono" y se selecciona "Bloquear números desconocidos". Si no se desea bloquear todos los números desconocidos, se puede optar por solicitar no recibir publicidad no deseada a través del Portal al Consumidor de Sernac.