En Chile, la ley establece límites para proteger a los menores al momento de inscribir nombres de recién nacidos, evitando posibles consecuencias negativas debido a nombres inapropiados. Aunque no existe una lista oficial de nombres prohibidos, la normativa indica que los nombres extravagantes, ridículos o contrarios al buen lenguaje no son aceptados por el Registro Civil, quedando a discreción del oficial la decisión final. Los padres pueden insistir en nombres rechazados, los cuales son enviados a un Juez de Letras para su aprobación, manteniendo esta regulación vigente desde 1970. Respecto a nombres inventados o de famosos, la normativa no prohíbe su uso, siempre que no sean considerados extravagantes, permitiendo nombres como "Miley" o "Harley". En caso de desear un cambio de nombre, se puede solicitar una vez cumpliendo ciertas condiciones, como la ridiculez del nombre, y el proceso implica la aprobación por un juez y la publicación en el Diario Oficial antes de su registro oficial.