Al momento de abordar un vuelo, el personal de cabina suele recordar a los pasajeros la importancia de poner sus teléfonos en modo avión o apagarlos, medida que desconecta conexiones inalámbricas y evita posibles interferencias audibles en la cabina durante la comunicación entre pilotos y tripulación. Aunque antiguamente se prohibía el uso de celulares a bordo por la frecuencia de radio que emitían, la tecnología actual no representa un riesgo de interferencia en los sistemas electrónicos de la nave. Aunque algunos temen que no activar el modo avión pueda provocar accidentes, no hay evidencia de que un dispositivo electrónico de un pasajero haya causado un accidente aéreo.