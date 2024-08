5 cosas que nunca, pero nunca, deberías hacer durante un vuelo

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Viajar en avión es una experiencia que muchos disfrutan, pero existen ciertas cosas que nunca deberías hacer durante un vuelo, según el listado de prohibiciones de aerolíneas y tripulaciones. Entre estas, destacan no quitarse las zapatillas ni subir los pies a las butacas, no decir la palabra "bomba" ni llevar pistolas de juguete, evitar beber demasiado alcohol para prevenir emergencias médicas, no usar sedantes a menos que sea recetado por un médico, y apagar los dispositivos electrónicos o ponerlos en "modo avión" para evitar interferencias en los sistemas de comunicaciones y navegación del avión. Otras recomendaciones incluyen no portar cuchillos, no fumar, no levantarse durante el despegue o aterrizaje, y no tener relaciones sexuales en el baño de la aeronave.