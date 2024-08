Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Agosto, conocido como el mes de los gatos, no solo es motivo de celebración, sino también un período que requiere precauciones especiales para nuestras mascotas debido al aumento del celo. Durante esta época, los gatos adoptan conductas ligadas a la reproducción que pueden exponerlos a estrés y enfermedades si no están esterilizados. Expertos señalan que las condiciones climáticas favorables de esta temporada propician la reproducción felina, destacando la importancia de la esterilización para prevenir comportamientos no deseados y mejorar la salud general de los mininos. Se recomienda ofrecer un entorno seguro y estimulante para ayudar a los gatos a sobrellevar este periodo con tranquilidad.