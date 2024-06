Tras cinco años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, Inglaterra, Julián Assange planea declararse culpable de los cargos que Estados Unidos le imputa. En concreto, el hombre de 52 años había sido acusado de 18 delitos de espionaje e intrusión informática por dicho país.

Lo anterior gira en torno a las revelaciones hechas a través de su portal, WikiLeaks, que entre 2010 y 2011 expuso graves violaciones de los derechos humanos en Irak y Afganistán, por parte de los Estados Unidos. Además, publicó una serie de documentos e información confidencial, lo que siempre defendió como un acto de periodismo.

Nacido el 3 de julio de 1971 en Queensland, Assange tuvo una infancia nómada. Vivió en más de 50 ciudades y pueblos australianos, hasta finalmente asentarse en Melbourne a la edad de 15 años.

Estudió física y matemática en la universidad; sin embargo, no finalizó sus estudios. Más adelante, ejerció como hacker y programador por unos años.

En 2006, Assange creó WikiLeaks, un sitio web donde se publicarían más adelante una serie de documentos clasificados en contra del gobierno de los Estados Unidos. Fue editor del sitio hasta 2018, cuando cedió las riendas a Kristinn Hrafnsson.

Como era de esperarse, las filtraciones no cayeron bien a Washington, quienes hasta la fecha habían librado una intensa batalla para extraditar al periodista a Estados Unidos, donde sería juzgado según las leyes norteamericanas.

¿Por qué no habían tenido éxito aún? En 2012, Julián Assange consiguió asilo político en la embajada de Ecuador en Inglaterra. No fue sino hasta el 2019 cuando Quito le quitó este beneficio por “violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia”, a lo que la policía pudo ingresar al recinto y tomarlo detenido. Desde entonces, el periodista australiano estuvo en prisión preventiva en una cárcel de alta seguridad londinense.

Cabe señalar que, antes de eso, otro país que también intentó extraditar a Assange por sus filtraciones fue Suecia, en 2011.

Luego de la creación de WikiLeaks en 2006, le siguieron las primeras publicaciones que revelaban polémicas prácticas del gobierno norteamericano. Por ejemplo, el manual para soldados en Camp Delta, Guantánamo, o los supuestos mensajes enviados durante los atentados del 11 de septiembre.

Sin embargo, el 5 de abril de 2010 tuvo lugar quizás la revelación más impactante. Se trató de la publicación de un video militar clasificado, en el cual se observa como un helicóptero Apache de los Estados Unidos disparó, matando a sangre fría, por lo menos a 15 civiles en Irak el 2007. Entre ellos, dos periodistas de la agencia Reuters y dos niños.

El video se tituló “Asesinato colateral”, e incluso permite escuchar la conversación desde y hacia el helicóptero. La cinta fue proporcionada por la ex militar Chelsea Manning.

Un par de meses después, en julio de ese mismo año, WikiLeaks publica más de 90.000 documentos clasificados que dan cuenta de la búsqueda de Osama Bin Laden en Afghanistán. También, del asesinato de civiles en dicho país por parte de las operaciones militares estadounidenses. A esta filtración le siguió otra más de cerca de 400.000 documentos secretos, vinculados con la guerra en Irak.

Ese mismo año, Wikileaks colaboró con una coalición de importantes medios de comunicación -The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País- para editar periodísticamente la información filtrada, según recordó DW.

Según consignó DW, el jurista español Baltasar Garzón, abogado de Julian Assange, denunció el pasado febrero que al fundador de WikiLeaks lo estaban “matando por ejercer la libertad de prensa”, y añadió que se trata de una “persecución política”.

Acorde con el mismo medio, la presidenta de la FEP, Maja Sever, ha declarado también que “los periodistas y sus sindicatos han reconocido desde el principio que Julian Assange está en el punto de mira porque realiza tareas que forman parte del trabajo diario de muchos periodistas: encontrar a un informante y denunciar delitos”.

De haberse autorizado la extradición contra Assange, es probable que este hubiera sido acusado en virtud de la Ley de Espionaje. Esta se aprobó hace más de cien años para condenar a traidores y espías durante la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, el último giro en esta historia se presenta como una alternativa esperanzadora para el australiano. Según reportó Bloomberg, este acuerdo, donde se declara culpable de ciertos cargos, le permitiría regresar a su país natal y evitar la prisión estadounidense.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024