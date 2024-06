En los últimos días trascendió un video de Reinaldo Lippi, el fundador de la conocida marca de productos outdoor, quien pedía detener los reclamos que recibe, considerando que hace años no está a la cabeza de la compañía.

El registro fue publicado por él mismo a través de su cuenta de TikTok, volviéndose viral. En éste, Reinaldo señaló que pese a que no está a cargo de Lippi hace más de 10 años, sigue recibiendo quejas por los productos y la marca.

“Y yo les pediría por favor que esos reclamos los conduzcan por los canales oficiales de la compañía o simplemente al Sernac. Pero por favor les pido que no me lo hagan a mí más, porque estoy constantemente dando explicaciones y eso no me gusta y me da un poquito de pena”, señaló el empresario.

¿Quién es Reinaldo Lippi y cómo creó la marca?

Distinto a muchas otras marcas de productos outdoor (ligados a campamento, montañismo, trekking y otras actividades) que se comercializan en el país, la renombrada empresa tiene origen chileno.

Su fundador, Reinaldo Lippi, comentó en una entrevista de YouTube que a los 23 años, en 1983, decidió fundar la compañía producto que él mismo realizaba montañismo y “por una cuestión de comer, había que comer, era una época extremadamente dura, me había quedado sin trabajo”.

Aunque apuntó que desde niño tenía pequeños emprendimientos para conseguir algún beneficio económico. Uno de éstos, comenta en la entrevista, era ir a buscar pieles de conejos en los basureros de las carnicerías, para confeccionar gorros y pantuflas y así venderlas en el barrio en que vivía.

Su madre ya trabajaba haciendo prendas de vestir, lo cual le sirvió de inspiración. Sobre todo una instancia en la que la acompañó a entregar unos chalecos que hizo para un esquiador que participaba del Mundial de Esquí de 1966, realizado en Chile.

Así, Reinaldo Lippi cuenta que todo empezó con mochilas. “Convencí a un gallo de la Escuela de Montaña de que yo hacía las mejores mochilas de Chile, y lo convencí, le dije ‘yo hago unas mochilas increíbles’, y me creyó y no había hecho ninguna”, recuerda, añadiendo que junto a estos elementos también partió el negocio con carpas, sacos de dormir y chaquetas.

Con el tiempo las ventas se fueron incrementando y ya en 1985 implementó un taller para la creación de los productos, al mismo tiempo que se asociaba con otra persona para impulsar la empresa.

En 2004, tras unos 20 años de vida, Reinaldo se asoció a su exesposa Vidalina Díaz, con Rafael Vielva y Rafael Cvjetkovic, cuyo reparto quedó en un 30% para los fundadores.

Luego de años de problemas entre las partes, la sociedad terminó con la salida de Reinaldo y Vidalina Díaz en 2013, consigna La Tercera.