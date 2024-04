Durante el inicio de esta semana se creó una nueva polémica en la Cámara de Diputados, luego de que no se aceptara legislar hasta total despacho los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el que moderniza y fortalece el Sistema de Inteligencia del Estado.

Vale recordar que luego del asesinato de 3 carabineros cerca de Cañete, en la región del Bío Bío, los parlamentarios de las comisiones de Constitución y Seguridad unidas, así como la de Defensa, hicieron un alto en su semana distrital para discutir las ideas legislativas.

Oficialismo y oposición enfrentados en el Congreso por las RUF

Sin embargo, este lunes, las mencionadas comisiones debían votar si trabajarían hasta total despacho de los proyectos de RUF, pero la negativa de la diputada Maite Orsini bajó la posibilidad por no haber unanimidad.

“Mi miedo no es legislar 12, 16, 18 horas, por supuesto que tengo la disposición para aquello. A lo que no tengo disposición es que la oposición use este mensaje presidencial (proyecto) como un caballo de troya”, explicó.

Por su parte, el diputado independiente-PPD, Jaime Araya, dijo que “nosotros queremos hacer un proyecto en serio” y tachó la idea de la oposición de legislar en una sola sesión de “oportunista”.

Recordemos que la tramitación de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) nació gracias a un acuerdo durante la creación de la Ley N° 21.542, la protección de Infraestructura Crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente.

¿Qué son las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF)?

En concreto, el proyecto de ley, ingresado en abril del 2023, busca reglar por ley el uso de la fuerza por parte de las policías y FF.AA, para la mantención del orden público y de la seguridad pública interior.

La moción parlamentaria de las RUF consta de 19 artículos y una disposición transitoria, estructurados en cuatro títulos.

Así por ejemplo, en el artículo 3°, habla de los Principios que deberán guiar la actuación del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el uso de la fuerza (de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, de responsabilidad y de racionalidad).

A su vez, se establece que deberán contar con formación y capacitaciones adecuadas para hacer uso de la fuerza en estricto cumplimiento de estos principios, y con el equipamiento adecuado para proteger su vida e integridad física o la de terceros.

También, dentro de las RUF, se norma los deberes (como el de identificación, advertencia, gradualidad y otros), los grados de resistencia o agresión y las etapas en el uso de la fuerza.

Y finalmente, el proyecto contempla una norma respecto a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A su vez, se consideran disposiciones para un uso diferenciado de la fuerza respecto de niños, niñas y adolescentes, personas detenidas y personas en situación de vulnerabilidad.

Revisa el proyecto completo, aquí: