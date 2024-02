Cada cuatro años, el calendario suma un día extra en febrero para compensar las horas que se desfasan y acumulan en un año calendario normal. Esto es algo que se remonta hace miles de años, y que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo hasta dar con la fórmula actual del calendario gregoriano.

Nacer un día 29 de febrero es poco probable, pero no imposible. La probabilidad de nacer un día como hoy es de una entre 1.461. Se estima que alrededor de 5 millones de personas alrededor del mundo son bisiestas. Un número bastante bajo si se considera que el total de la población global supera los ocho mil millones de personas.

Lo anterior, según datos proporcionados por la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto (sí, es real).

¿Qué pasa en Chile si alguien nace un 29 de febrero?

Se suele asumir que todas aquellas personas que han nacido en un año bisiesto cumplen años cada cuatro años, sin embargo, eso es completamente falso.

De acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional, en el artículo 1° del decreto 773, se establece que:

“A las personas cuya fecha de nacimiento sea el 29 de febrero, para efectos del presente decreto, se les considerará como fecha de cumpleaños el día 28 de febrero del año correspondiente, en aquellos años en que no exista dicha fecha”.

Eso sí, cuando se trata de la información contenida dentro de la inscripción de nacimiento o el carnet de identidad, se respeta la fecha original. Es decir, 29 de febrero.

“Si la fecha de nacimiento es el 29 de febrero, esa será la fecha que se registrará en la inscripción de nacimiento”, explicó en su momento el entonces director nacional del Registro Civil, Luis Acevedo, a LT.

En este sentido, muchas personas deciden programar sus partos, ya sean inducciones o cesáreas, para que justamente sus hijos o hijas no nazcan en este día. Esto, para no tener que celebrarlo un día que no es.

Eso sí, seguramente la emoción de que por fin toque año bisiesto hace la celebración aún más especial.