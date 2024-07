Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un metaanálisis liderado por investigadores de la Universidad de Victoria (Canadá) concluye que la idea de que beber con moderación, como una copa de vino al día, es beneficiosa para la salud es errónea. La investigación, publicada en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, analizó 107 trabajos previos y encontró que no hay un nivel seguro de consumo de alcohol.