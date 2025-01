El exfutbolista chileno Claudio Bravo desmiente conexión con millonario robo de $150 millones en terreno de su familia, descartando propiedad de las especies sustraídas. Aclaró que el robo afectó a una empresa y no a ellos particularmente, lamentando la delincuencia en Chile. La PDI y la Fiscalía de Flagrancia Occidente investigan el delito de robo en lugar habitado, señalando que desconocidos ingresaron al terreno y sustrajeron especies de contenedores en camiones arrendados por una empresa familiar del exarquero, sin que él o su familia estén relacionados con los objetos robados.

El exfutbolista chileno Claudio Bravo se refirió al robo millonario, avaluado en $150 millones, en un terreno propiedad de su familia. El histórico de La Roja descartó que la carga sustraída le pertenezca.

En diálogo con la prensa, Bravo negó cualquier vínculo suyo con las especies robadas.

“Nosotros nada que ver, no es nuestra casa. De hecho, no vivimos aquí. El robo es a una empresa, no es a nosotros en particular“, aclaró el excapitán de la selección chilena.

“Es de una empresa que no es nuestra. Nosotros estamos bien, no nos pasó absolutamente nada. No tenemos nada que ver en esto”, agregó, rechazando su relación con las zapatillas robadas y lamentando la delincuencia en Chile.

Ante la insistencia sobre la conexión del terreno con su familia, Bravo reiteró: “No es nada nuestro… Aunque sea familiar, no es mío. No son mis cosas“.

Según información a la que accedió Radio Bío Bío, un familiar del exarquero tiene una empresa que arrienda camiones a compañías del retail, por lo que efectivamente las zapatillas robadas no son propiedad de Bravo ni de su familia.

PDI sobre el millonario robo en terreno de la familia de Claudio Bravo

El subprefecto Agustín Urbina, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Occidente, informó que la Fiscalía de Flagrancia Occidente instruyó el trabajo de la policía civil por el delito de robo en lugar habitado.

“Los detectives, al momento de constituirse en el sitio del suceso, lograron determinar la dinámica de los hechos. Alrededor de las 00:45 horas, una cantidad indeterminada de sujetos, desconocidos hasta el momento, ingresaron por un cierre perimetral que colinda con esta parcela y procedieron a destruir los seguros de dos contenedores que se encuentran a bordo de camiones, sustrayendo las especies que en ese lugar se contenían“, precisó el subprefecto Urbina.

El policía civil agregó que, tras cerca de cuatro horas, los delincuentes huyeron en dirección desconocida. La PDI realiza diversas diligencias para determinar la ruta de escape del vehículo en que los ladrones cargaron las especies robadas.