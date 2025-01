El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), regresó de sus vacaciones tras las críticas por tomarse días de descanso a un mes de asumir el cargo, explicando que cualquier funcionario público tiene derecho a feriado al año de trabajo en la administración. Desbordes justificó sus vacaciones diciendo que se preparaba para un mes lleno de actividades en la comuna, incluyendo el aniversario, y respondió a los concejales que cuestionaron su ausencia, señalando que también tendrán descanso en febrero. Afirmó que no hubo abuso de la ley y que continuó trabajando durante sus días libres, destacando reuniones con la Cámara de Comercio y líderes sociales de Barrio Lastarria.

Mario Desbordes (RN) volvió de sus vacaciones tras la serie de críticas que recibió la semana pasada por tomarse días de vacaciones a un mes de asumir el cargo de alcalde de Santiago. El jefe comunal explicó su cuestionada ausencia.

“Lo primero es descartar que sea un privilegio. Cualquier funcionario, un auxiliar, el jefe, el ministro, el subsecretario, que haya trabajado un año en la administración pública tiene derecho a feriado, inmediatamente apenas ingresa a otra repartición”, comenzó diciendo el también exministro de Defensa.

Desbordes se refiere a sus vacaciones a un mes de llegar a la Municipalidad de Santiago

Desbordes aseguró que es algo “normal” y que se tomó días de descanso debido a que el próximo tendrá diversas actividades.

“Tomé cinco días exactos porque en febrero vamos a estar full terreno. Es el aniversario de la comuna y vamos a estar desplegados con los vecinos. Ya nos estamos poniendo de acuerdo para ir, ojalá, a todos los barrios de la comuna, a reuniones con las juntas de vecinos, con las organizaciones”, respondió el jefe comunal.

El alcalde también respondió a los concejales que cuestionaron sus días de descanso, incluyendo a la concejala Camila Davagnino (PC).

A un mes de asumir el cargo, el Alcalde Mario Desbordes se va de vacaciones. Ejercicio de su derecho, exceso de confianza o privilegio? 🤔#SantiagosinAlcalde — Camila Davagnino Reyes (@CamilaDavagnino) January 15, 2025

“Probablemente, varios de esos concejales van a descansar en febrero. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Así que yo no voy a hacer críticas como esas porque no me parecen correctas”, contestó Desbordes.

“No es un privilegio del alcalde. No es una cosa extraña. No hay un abuso de la ley, ni nada. Todo lo contrario”, concluyó el alcalde de Santiago.

Incluso, en el mismo punto de prensa, Desbordes aseguró que mantuvo su trabajo durante los días de descanso. Por ejemplo, conversó con el presidente de la Cámara de Comercio y con dirigentes sociales del Barrio Lastarria para retomar el acuerdo de recuperación del circuito cultural capitalino.