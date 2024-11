Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El exfutbolista Jorge Valdivia, bajo arresto domiciliario nocturno por denuncias de violación, se defiende de la acusación de la Fiscalía Metropolitana Oriente sobre un presunto incumplimiento de la medida, alegando que no escuchó el timbre cuando Carabineros intentó fiscalizarlo en la madrugada. Valdivia asegura que estaba en su departamento y que ha cumplido con la cautelar en todas las ocasiones anteriores. Ante el incidente, ha proporcionado su número de teléfono a Carabineros para evitar confusiones futuras. A pesar de la apelación de la Fiscalía contra la rechazada prisión preventiva, Valdivia se muestra tranquilo y colaborativo, destacando las dificultades personales que enfrenta. Enfatiza que no ha intentado evadir la medida y pide que se considere su versión de los hechos, señalando que fue un error el no escuchar el timbre, pero no implica incumplimiento.