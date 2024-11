El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, renunció a su cargo y confirmó su intención de participar en posibles primarias presidenciales de Chile Vamos, enviando un mensaje a la alcaldesa Evelyn Matthei. Después de liderar la comuna por 13 años, cederá su puesto anticipadamente a Daniel Reyes, alcalde independiente electo por la coalición quien asumirá oficialmente su cargo el próximo 6 de diciembre. Carter expresó su intención de postularse en las primarias, dejando en claro que buscaría un escaño en el Congreso si estas no se realizan. Además, instó a Chile Vamos a no cometer errores y abrirse a las primarias, recordando a Matthei la importancia de la coherencia en relación a reclamos pasados sobre este tema.

El exalcalde Rodolfo Carter se despidió de La Florida tras renunciar a su cargo el pasado viernes. En este contexto, reafirmó su intención de participar en unas posibles primarias presidenciales de Chile Vamos, dejando un mensaje a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Luego de 13 años liderando la comuna, inicialmente como alcalde subrogante en reemplazo de Jorge Gajardo y posteriormente ratificado en las elecciones municipales de 2012, Carter deja el puesto de forma anticipada. El cargo será asumido el 6 de diciembre por Daniel Reyes, alcalde independiente electo por Chile Vamos.

Rodolfo Carter su intención de participar en las primarias presidenciales de Chile Vamos

Al ser consultado en un punto de prensa sobre su futuro político, Carter abordó sus opciones tras dejar el cargo municipal.

“Si Chile Vamos decide aceptar las primarias como debería hacerlo, como lo ha hecho siempre, como corresponde que se haga; voy a competir en las primarias y tengo fe que con la ayuda de los chilenos ganaremos”, confirmó el exalcalde de La Florida.

Rodolfo Carter destacó que la decisión de realizar primarias depende de los partidos políticos. Sin embargo, rechazó la posibilidad de que no se lleven a cabo. Ante ese escenario, el exalcalde aseguró que buscaría un escaño en el Congreso Nacional.

“Voy a buscar el camino parlamentario, probablemente a través del Senado. Pero veo muy difícil, improbable, que sea candidato por Chile Vamos”, advirtió en caso de que no se realicen primarias presidenciales en la coalición política de derecha.

“Ojalá Chile Vamos no cometa ese error y se abra a las primarias. Porque la gracia de las primarias es que se discuten ideas, triunfa el mejor y los que no ganan lo apoyan. Si ese proceso se da, obviamente yo podría ser senador, en el evento que no ganar la primaria, con Chile Vamos“, agregó.

El mensaje de Carter a Evelyn Matthei

El exjefe comunal de La Florida también se dirigió a Evelyn Matthei recordando lo ocurrido en el camino a las elecciones presidenciales pasadas.

“Le pido a la alcaldesa Matthei que recuerde que hace cuatro años, cuando a ella no la dejaron competir con Joaquín Lavín, reclamó la inexistencia de primarias. Los chilenos no solo esperan respeto, fraternidad, también esperan coherencia. Lo que se pidió hace cuatro años se tiene que cumplir ahora también”, concluyó Carter.