El senador Manuel José Ossandón (RN) se pronunció sobre los posibles candidatos presidenciales para las elecciones del próximo año, señalando que actualmente no hay contendores con la experiencia y competencias necesarias para enfrentar una primaria real contra Evelyn Matthei. En una entrevista con La Tercera, Ossandón descartó a Rodolfo Carter como candidato, argumentando que tiene problemas legales y carece de respaldo en Renovación Nacional. El senador reafirmó su respaldo a Matthei, destacando su experiencia y capacidad para liderar una carrera presidencial desde la oposición, subrayando la importancia de tener valentía para combatir el crimen organizado. Ossandón enfatizó la necesidad de un candidato con un proyecto que una a la ciudadanía, señalando la falta de propuestas definidas tanto en la izquierda como en la derecha.

El senador Manuel José Ossandón(RN) se refirió a los posibles candidatos que podría tener la centro derecha en la carrera presidencial del próximo año.

Si bien de momento solo Vlado Mirosevic (PL) ha oficializado su candidatura, el parlamentario dejó en claro la posición de su sector de cara a los comicios que se realizarán en noviembre de 2025.

En conversación con La Tercera, Ossandón aseguró que realizar primarias, sin tener contendores con experiencia y competencias, no tiene sentido alguno.

Y es que -a su juicio- por estos días, no hay “ningún candidato que sea capaz de pararse en una primaria de verdad, frente a Evelyn Matthei”, aun cuando algunas autoridades han propuesto el nombre del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

“Carter tiene un problema serio que es demostrar que en el proceso, en la querella que él tuvo, no hubo nada raro. Lo otro es que no tiene piso para ir a una primaria. Por lo menos en Renovación Nacional no tiene piso”, añadió.

Así, el legislador reiteró su apoyo para la jefa comunal de Providencia, asegurando que por su experiencia y sus capacidades, es la única que está en posición de liderar una carrera presidencial desde la oposición.

“En el fondo, hoy en día la única persona que está en posición de una presidencial es Matthei. Pueden pasar muchas cosas, uno nunca sabe, pero Carter no tiene ninguna posibilidad”, comentó Ossandón.

Complementando con que “tiene la experiencia porque ha pasado por muchas y tiene agallas para tomar decisiones. Yo creo que el próximo presidente o presidenta tiene que tener agallas para combatir el crimen organizado”.

Por último, el militante de Renovación Nacional sostuvo que el próximo Presidente de la República debe tener un proyecto que sea transversal a la ciudadanía para llegar a todas las materias en las que se está al debe.

“Nosotros tenemos que buscar a un candidato que tenga un proyecto que nos una. Hoy en día no hemos visto, ni de la izquierda, ni de la derecha, un proyecto de país definido”, cerró.