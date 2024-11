Una violenta situación se desató en un edificio del centro de Santiago, donde sujetos agredieron a un conserje y a un hombre en situación de calle alrededor de las 3:00 de la madrugada, en la avenida San Pablo. Tras una discusión con el residente, los agresores golpearon al hombre sin hogar y al conserje, de 68 años, quien fue trasladado a un centro asistencial con heridas. A pesar de la llegada de la seguridad municipal de Santiago y Carabineros, no se detuvo a los responsables, generando críticas por parte de los vecinos, quienes exigen justicia y acciones concretas por parte de las autoridades. Actualmente, no hay detenidos y se espera que se defina si se aprehenderá al residente y a su amigo involucrados en el incidente.

Una violenta situación se vivió la madrugada de este lunes en un edificio del centro de Santiago, donde sujetos agredieron a un conserje y a un hombre en situación de calle.

Todo ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana en un edificio ubicado en la avenida San Pablo, a la altura del 2076.

En ese lugar, un residente con un amigo salieron de la edificación y se enfrascaron en una discusión con una persona en situación de calle, a la que luego golpearon.

Luego, los sujetos que serían extranjeros reingresaron al edificio, momento en que el conserje le consultó al habitante a qué departamento iba, pero este dijo que no lo recordaba.

De este modo, el trabajador le pidió a un nochero que lo acompañara hasta su piso para verificar que efectivamente ingresara a su domicilio.

Sin embargo, el amigo se quedó en el hall de ingreso y se puso a discutir con el conserje, agrediéndolo con sus pies y puños en reiteradas ocasiones.

Tras ello, se retiró del lugar.

Vecinos critican no detención de involucrado

El conserje fue trasladado a un recinto asistencial con heridas de diversa consideración, mientras que el hombre en situación de calle no ha sido encontrado.

Isabel Cereño, administradora, señaló que el trabajador tiene 68 años y que lleva 22 años como funcionario de la comunidad.

Además, indicó que si bien la seguridad municipal de Santiago llegó rápidamente al lugar, estos dijeron que “no pueden ni retener, ni hacer nada, solo cuando llega Carabineros”.

También criticó a la policía uniformada, señalando que concurrieron al edificio, pero no detuvieron al residente y solo se lo llevaron para que no lo agredieran.

“Se supone que si le decimos a Carabineros que el tipo está arriba, que pasó todo esto, pienso que deberían haber subido a preguntarle por lo menos”, indicó.

Por su parte, Marcela, del comité de administración, señaló que el conserje “tiene contusiones en la cara, no puede caminar. Yo no sé por qué no lo dejaron hospitalizado”.

Agregó que “uno de ellos vive acá y queremos gestionar que la policía haga algo, ese es nuestro llamado… Le dijimos a la policía cuando se vino que por favor se lo llevaran, que teníamos las imágenes. No nos hicieron caso”.

Finalmente, señaló que la explicación de Carabineros para no detenerlo es que el conserje había denunciado al amigo, pero que para que detengan al habitante del edificio “el mendigo tiene que poner una denuncia”.

Por ahora, no hay detenidos y se espera que se defina si se aprehenderá al residente y a su amigo.