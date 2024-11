La Contraloría General de la República (CGR) solicitó a la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) un informe detallado sobre los problemas registrados durante el año 2024 en el Aeropuerto de Santiago. La entidad informó a través de su cuenta en X que en un plazo de 10 días hábiles deberá recibir la información requerida.

En el comunicado de la CGR, se detalló que la investigación busca esclarecer si los inconvenientes en la operación del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez corresponden a la responsabilidad de la concesionaria Nuevo Pudahuel u otras entidades públicas.

“La CGR oficia a la Dirección de Concesiones por problemas en el Aeropuerto de Santiago”, señala el comunicado.

El foco de esta solicitud radica en la gestión de flujos de pasajeros provenientes del exterior y los que realizan embarques en vuelos nacionales e internacionales. Al respecto, la Contraloría solicitó que el MOP informe si los inconvenientes se deben a fallas de coordinación o posibles omisiones en los protocolos de la sociedad concesionaria.

Durante 2024, diversos usuarios han reportado en redes sociales las dificultades vividas en el terminal nacional del aeropuerto, principalmente debido a largas filas y demoras en el acceso a los embarques.

Hace un mes, el 1 de octubre, la concesionaria Nuevo Pudahuel cerró las puertas 4 y 5 del tercer piso del terminal nacional para realizar trabajos de remodelación, lo que dejó una única entrada para los pasajeros.

Pese a que la información se difundió en redes sociales, muchos pasajeros desconocían el cierre, generando confusión y malestar.

“Si tienes un vuelo dentro de Chile, recuerda ingresar a través del embarque poniente ubicado entre puertas 4 y 5 del tercer piso del Terminal Nacional (T1)”, explicó la concesionaria en sus redes sociales, aclarando que el cierre era temporal y necesario para las obras de remodelación.

✈️🇨🇱 RUMBO AL NUEVO TERMINAL NACIONAL

Conoce los últimos avances en las obras de remodelación y ampliación del Terminal Nacional (T1).

//

✈️🇨🇱 ON THE ROAD TO THE NEW DOMESTIC TERMINAL

Find out about the latest advances in the remodeling and expansion of the Domestic Terminal. pic.twitter.com/yfr9vDMeMF

— Aeropuerto de Santiago ✈️ Nuevo Pudahuel (@NuevoPudahuel) October 31, 2024