Teresa Marinovic, exconvencional constituyente, hizo una grave acusación en contra de la Universidad San Sebastián (USS). Según sus palabras, la universidad habría ofrecido contratos de 2 millones y medio de pesos mensuales a exconvencionales para que hicieran campaña por el Rechazo en el plebiscito de salida.

Los dichos de Marinovic surgieron en un video de su canal de Youtube, en el que también criticó duramente a la exministra Marcela Cubillos y denunció su relación con la universidad, la cual también es cuestionada por los altos sueldos que se le pagaban a Cubillos como profesora.

“Les pido atención a lo que voy a contar, porque es una denuncia grave. No tengo pruebas, no hay nada escrito, ni audio. Es sólo el testimonio de una persona que me merece confianza”, expresó Marinovic al comenzar su relato.

Detalles de la supuesta oferta de la USS, según Marinovic

La exconvencional aseguró que un colega le contó sobre la supuesta oferta de la USS: “Siendo yo todavía convencional, una persona convencional también, pero no militante UDI, me comentó que la habían incluido en una lista; una nómina de personas a las que se les pagaría por hacer campaña para el plebiscito de salida”.

Según detalló Marinovic, a esta persona se le ofreció un contrato con la Universidad de San Sebastián de 2 millones y medio de pesos al mes, similar al salario de los convencionales. El pago se realizaría entre julio y diciembre, una vez terminada la Convención Constitucional.

Lo que más sorprendió a esta persona, según Marinovic, fue la estructura de la oferta. “Lo primero, que le pareció extraño a este convencional, fue que la oferta se hiciera a partir de un contrato con la universidad, contra la obligación de hacer campaña, pero incluyendo meses posteriores al plebiscito”, afirmó.

Pago, pero no por clases

Marinovic también señaló que su colega se cuestionó si la universidad intentaba adelantar pagos a cambio de futuros servicios. “Pensó, suponiendo que la desfachatez no era tanta, que quizá el ofrecimiento era adelantarle la plata, correspondiente a un semestre, para que el semestre siguiente pagara esa deuda con clases. Pero no”, agregó.

La exconvencional continuó explicando que su colega rechazó la oferta debido a la falta de pruebas para hacer una denuncia formal. “Como es obvio, la persona en cuestión se negó, pero no había forma de hacer una denuncia, no había evidencia más que la palabra de una persona contra la otra”, comentó.

Marinovic cerró su intervención manifestando que no tiene certeza sobre si otros convencionales habrían aceptado la propuesta. “No sé, no me consta que algunos de los convencionales de la UDI o afines a la UDI hayan aceptado la propuesta, pero lo que sé es que la persona que me contó esta historia dice la verdad”.

Revisa el video de Teresa Marinovic sobre la USS aquí: