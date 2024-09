Desde la organización de la celebración del Día del Tulipán, realizada en el Centro Cívico Teatro Municipal de Las Condes, se destacó el trabajo realizado, pero se responsabilizó a los asistentes por los incidentes ocurridos en el lugar.

Cientos de personas acudieron al sector oriente para obtener tulipanes de forma gratuita. Sin embargo, muchas no lograron llevarse flores debido a la alta demanda.

La aglomeración fue tal que Carabineros y Seguridad Ciudadana de Las Condes tuvieron que intervenir para dispersar a la multitud. Además, el Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó cuatro vehículos para asistir a personas que se descompensaron en el lugar.

La respuesta de la organización del Día del Tulipán en Las Condes

Marcelo Wachtel, gerente de la Cámara Chileno Holandesa de Comercio, evalúo positivamente el evento debido a la gran concurrencia de gente. Sin embargo, también recalcó que el aspecto negativo de la situación que se fue de las manos debido a la aglomeración de personas en el frontis del Centro Cívico Teatro Municipal de Las Condes.

“Llegó muchísima gente que nadie pudo imaginar. Nosotros nos basamos en las estimaciones (respecto) a lo que se había hecho en años anteriores. Acá se disminuyó, el espacio era un poco más reducido”, señaló Wachtel en conversación con Chilevisión en las afueras del recinto de la iniciativa.

El gerente de la también llamada Holland House Chile apuntó que llegó mucha gente joven al evento y que algunas personas no respetaron las filas, ni tampoco los espacios dirigidos para adultos mayores. En esos momentos cedieron las vallas instaladas en el lugar, lo que provocó que el evento terminará de forma anticipada.

“La organización estuvo bien. Se anticipó un poco la hora de apertura porque se estaba desbordando (…) esto se viene organizando hace tres meses, no es una cosa que se hizo de un día para otro, no es primera vez que se hace”, aseguró Wachtel.

Además, también apuntó a la “educación cívica” de las personas que llegaron al evento Las Condes y provocaron incidentes.

“Se subieron sobre las plantas, rompiendo los jardines. La educación cívica no contribuyó a esto. En otros países uno hace un evento así; el ejemplo de mi país, de Países Bajos, tú haces un evento así y es totalmente ordenado. Aquí en Chile la cuestión es un poco distinta (…) si la gente no se porta bien, llega en masa en los números que llegaron, no hay organización que aguante”, declaró el gerente de la Holland House Chile.

Por otro lado, Wachtel sostuvo que desde la organización hacen su autocrítica. Sin embargo, también contestaron a la gente que criticó la forma en la que se llevó a cabo el evento.

“Acá hay auspiciadores que están regalando y es su decisión de venir acá, pararse, hacer hora para buscar las flores. Nosotros no tenemos por qué estar dando agua ni colaciones. Si la gente sabe que se tiene que parar en una fila, que venga con su botellita de agua”, afirmó el gerente de la Cámara Holandesa de Comercia, quien planteó que evaluarán los puntos a mejorar para la próxima edición del evento.