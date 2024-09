El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a presidio perpetuo a Juan Flores Valenzuela, responsable de un delito de femicidio contra su exconviviente en Puente Alto. El sujeto, quien amenazaba y ejercía violencia psicológica contra la mujer, la mató de un disparo.

El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2021 pasadas las 7:30 horas en la villa San Guillermo. En ese instante, la víctima, Norma Quiroga de 44 años, salió de su casa en dirección a su trabajo.

Ahí fue cuando el condenado esperó a la mujer cerca del domicilio ubicado en la intersección de la calle San Guillermo con El Tordillo. Asimismo, tras cerrar la reja del pasaje, el sujetó abordó por la espalda a la víctima y le disparó al tórax en una ocasión.

El victimario se dio a la fuga, mientras que Norma Quiroga falleció en el Hospital Sótero del Río debido a la gravedad de sus heridas.

Los antecedentes que llevaron a la detención del responsable de femicidio en Puente Alto

Cabe recordar que Juan Flores Valenzuela fue detenido en abril de 2021. En ese entonces, la PDI dio a conocer que este mantuvo una relación por 18 años con la mujer que asesinó. Además, el victimario tenía denuncias previas en el Ministerio Público.

El hijo de Norma Quiroga reveló en 2021 que el ahora condenado acosaba de forma constante a su mamá. Esto se llevó a cabo después de tener conocimiento de que la mujer tenía una nueva pareja. En ese contexto, el sujeto reveló su crimen mediante mensajería instantánea.

“Recibí un audio donde confiesa el crimen (…) él me dice ojalá no muera, me dijo ‘se me escapó un tiro"”, aseguró en aquella oportunidad, el familiar de la víctima.