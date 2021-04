En un trabajo conjunto entre la Fiscalía Metropolitana Sur y la Brigada de Homicidios de la PDI, se logró la detención de Juan Flores Valenzuela, acusado de ser el autor del femicidio en contra de su exconviviente en Puente Alto.

El hecho sucedió el pasado 15 de marzo, pasadas las 07:30 en la villa San Guillermo cuando Norma Quiroga de 44 años salió de su domicilio rumbo a su trabajo.

En el momento en que la víctima se bajó de su automóvil para cerrar la reja de su pasaje, un hombre la abordó y le disparó con un arma de fuego para darse a la fuga.

Tras esto, y debido a la gravedad de sus heridas, Norma Quiroga falleció en el Hospital Sótero del Río.

Según la información entregada por el comisario de la PDI, Cristián Tur, algunos vecinos dijeron haber visto al imputado días antes merodeando el lugar, y que durante el año pasado ya había presentado una denuncia por amenaza.

Ante esto, la policía civil afirmó que el hombre —con quien Norma mantuvo una relación por 18 años— y exconviviente, mantenía denuncias previas en el Ministerio Público.

Por otro lado, el hijo de la víctima afirmó que el acusado acosaba constantemente a su madre luego de que se enterara que tenía una nueva pareja. Incluso, comentó haber hablado por mensajería instantánea con él. “Recibí un audio donde confiesa el crimen (…) él me dice ojalá no muera, me dijo ‘se me escapó un tiro””, aseveró.

En tanto, la fiscal jefa Denisse Valenzuela, de la Fiscalía Sur confirmó que durante este sábado Flores Valenzuela será formalizado.