52 personas, ese es el número de interesados en visitar en la cárcel al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, según información a la que tuvo acceso Radio Bío Bío.

Se trata de personas que están enroladas y que se dividen en cuatro categorías: familiares, amigos, compañeros de trabajo y su conviviente, Anjuli Tostes.

Recordemos que Jadue lleva más de dos meses privado de libertad en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Esto, tras ser formalizado por los delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa.

La defensa del exjefe comunal ha intentado cambiar su estado procesal. Sin embargo, tanto el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, como la Corte de Apelaciones de Santiago, han desestimado la solicitud de sus abogados para revocar la prisión preventiva a cambio de otras cautelares menos gravosas como el arresto domiciliario total o nocturno.

Aún así, Jadue no ha sido olvidado en ningún momento por sus adherentes y compañeros de partido. Según información que maneja La Radio, hasta el 26 de julio había 52 personas enroladas como visitas del militante del PC.

Entre los nombres destacan las diputadas Carmen Hertz, María Candelaria Acevedo, Lorena Pizarro, Alejandra Placencia y el diputado Matías Ramírez.

También se encuentra en el lista el exministro del Trabajo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade (PS); el exvicepresidente ejecutivo del Banco Central, Hugo Fazio, y el exentrenador de Palestino, Nicola Hadwa.

A ellos se suma el dirigente de ANEF y de la CUT, Carlos Inzunza; la excandidata a gobernadora Metropolitana, Karina Oliva; el expresidente de Comunes, Jorge Ramirez y el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, entre otros.

Régimen de visitas y situación de Jadue (PC)

Recordemos que, según la normativa interna de Gendarmería, “podrán ser enrolados para ingresar en calidad de visitas o para la entrega de encomiendas un máximo de 10 personas por cada privado de libertad”.

“Pudiendo el Jefe de Unidad, en casos excepcionales y debidamente calificados, autorizar a más personas, teniendo en cuenta el derecho que les asiste a los privados de libertad”, agrega.

El suboficial de Gendarmería y dirigente de ANFUP, Daniel Zapata, explicó que de momento no existe un tope reglamentario que establezca un límite de personas a enrolarse como visita de un reo o imputado.

Ahora, el panorama de Jadue ha intentado ser cambiado desde su propio partido, luego de que se conociera una supuesta conversación mantenida entre el presidente del PC, Lautaro Carmona, y el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.

Lo anterior, específicamente, para mejorar el reglamento de visitas que rige a Daniel Jadue, según aseguró el propio líder de la colectividad en Radio Nuevo Mundo.

Carmona aseguró en la entrevista que “no estamos pidiendo privilegios para Daniel. Pero para todos por igual no es bueno esto, no le hace bien, es casi abusar de la condición de ‘aquí está la Justicia’ y aplastar la contraparte. Y eso me preocupa mucho”.

En tanto, el ministro Luis Cordero abordó la situación señalando que el régimen por el que se rige Jadue es el establecido en el sistema penal y en particular el que opera el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Por su parte, el abogado querellante en representación de la UDI, Cristián Espejo, criticó las supuestas solicitudes del PC, asegurando que Jadue debería estar en Colina Uno y no en Capitán Yáber.

Ya casi se cumple un mes desde que la defensa de Jadue recurrió por segunda vez a la Corte de Apelaciones de Santiago para revocar la prisión preventiva del exjefe comunal, por lo que se espera que en cosa de días puedan haber novedades respecto a una eventual nueva audiencia de revisión de medidas cautelares en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.