El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reveló una llamada al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, para reclamar por el régimen de visitas de Daniel Jadue, quien cumple prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

Así lo señaló el timonel comunista, en medio de las constantes críticas del conglomerado opositor por la medida cautelar que cumple el exabanderado presidencial, imputado por delitos de corrupción.

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Carmona señaló que se comunicó con el subsecretario Gajardo, quien además es militante del PC, para expresar su preocupación por las condiciones en que Jadue cumple la prisión preventiva en el marco del caso Farmacias.

“Las visitas son dos veces a la semana, de 14:00 a 17:00 horas. ¡Cinco personas como máximo! Si uno de los cinco no va, se queda con cuatro (…). Todo lo que sea lo más drástico. Eso yo no lo comprendo, no está todavía para mí cuál es la argumentación que sostiene eso”, cuestionó Carmona.

“Se lo hemos pedido incluso al propio subsecretario de Justicia, a quien conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, por qué no se ha afinado un reglamento que sea para todos por igual”, reveló.

“Nosotros no estamos pidiendo privilegios para Daniel (Jadue), pero para todos por igual. No es bueno esto, no le hace bien. Es casi abusar de la condición de ‘acá está la justicia’ y aplastar la contraparte. Eso a mí me preocupa mucho”, fustigó Carmona.

Incluso, el timonel del Partido Comunista comparó la situación de Jadue con Eduardo Macaya, padre del senador UDI, quien tuvo una medida cautelar de arresto domiciliario. “Ahí sí que te creo que hay un peligro público para la sociedad. En este otro lado (Jadue), se elimina, desaparece la presunción de inocencia”.

Por otro lado, defendió el derecho que tiene el PC de “elaborar una opinión” al respecto. “Que nadie venga a decir que el PC se resiste a que esto sea visto en el Poder Judicial, porque allí está radicado el tema”, dijo Carmona.

Consultado por La Tercera, el subsecretario Gajardo confirmó la llamada de Lautaro Carmona por el régimen de visitas, detallando que “le manifesté que existen protocolos establecidos, que rigen para todos los internos, los cuales son determinados y aplicados por Gendarmería”.

Al respecto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró este lunes que exponer a una autoridad pública a este tipo de requerimientos genera “situaciones impropias”, indicó el secretario de Estado.

“La regulación que existe para efecto del régimen de visitas, es el que está reglamentado. No hay ninguna para tener reglas excepcionales y las reglas son las que son”, sentenció.

“Cuando una autoridad pública está en funciones, exponerlo a ese tipo de requerimientos u opiniones generan situaciones impropias. Pero subsecretario ha sido muy claro cuál es la regulación vigente y cuál es la regulación que se tiene que aplicar y no hay ninguna excepción para esto”, insistió el ministro Cordero.

De todas maneras, el secretario de Estado resaltó que Gajardo fue muy claro respecto a cuál es la regulación vigente y que se tiene que aplicar en este caso, enfatizando que no es un hecho común.

“No es común y a mí me parece que la respuesta del subsecretario Gallardo ha sido impecable”, valoró.