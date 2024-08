La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, respondió a las declaraciones de Lautaro Carmona sobre su llamado al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, en relación al régimen de visitas de Daniel Jadue en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber. Figueroa aclaró que no hubo una solicitud especial en esa comunicación y enfatizó en el respeto hacia el rol del Poder Judicial y las autoridades. Además, manifestó que como partido no están pidiendo privilegios ni excepciones en el caso. Por su parte, Carmona había expresado su inquietud por las condiciones de visita de Jadue, mencionando limitaciones en horarios y cantidad de personas permitidas, sin entender la justificación detrás de estas medidas.

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, se refirió al llamado del presidente del PC, Lautaro Carmona, al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, para reclamar por el régimen de visitas de Daniel Jadue, quien cumple prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

“Creo que es importante precisar que aquí no ha habido ninguna llamada especial, por lo tanto, partiendo de esa base, el diálogo que se pueda tener con subsecretarios, con ministros, es un diálogo normal y tradicional entre los partidos”, precisó Figueroa.

Reforzando la idea de que “acá no hay ningún tipo de solicitud especial, ni ningún asomo de duda respecto del rol y la competencia que tiene tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial, respecto de las causas que lleva adelante, y en eso nosotros hemos sido extremadamente respetuosos como partido”.

En esta línea, la militante del PC dijo que “hemos sido extremadamente respetuosos del rol que le compete al Poder Judicial y a las autoridades en materias que tengan que ver con un poder del Estado, como es el Poder Judicial”.

“Toda nuestra opinión política respecto de la formalización y el proceso de investigación en el caso de Daniel Jadue, como formalizado por el caso Farmacias Populares, ha sido algo que ustedes han conocido públicamente”, afirmó Figueroa.

Recalcando que “no hay nada en lo cual nosotros como partido estemos solicitando, ni excepcionalidades, ni ningún tipo de privilegios”.

“No hay conversaciones particulares con el subsecretario ni con ninguna autoridad respecto de esta materia”, sentenció la secretaria general del PC.

Recordemos que en entrevista con Radio Nuevo Mundo, Carmona señaló que se comunicó con el subsecretario Gajardo, quien además es militante del PC, para expresar su preocupación por las condiciones en que Jadue cumple la prisión preventiva en el marco del caso Farmacias.

“Las visitas son dos veces a la semana, de 14:00 a 17:00 horas. ¡Cinco personas como máximo! Si uno de los cinco no va, se queda con cuatro (…). Todo lo que sea lo más drástico. Eso yo no lo comprendo, no está todavía para mí cuál es la argumentación que sostiene eso”, cuestionó Carmona.