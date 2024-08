La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) realizó una auditoría en las oficinas de Enel en Santiago debido a los prolongados cortes de energía que afectan a miles de hogares en la región Metropolitana. La superintendenta Marta Cabezas indicó que la empresa no ha sido coherente en la información proporcionada a la autoridad, y muchos usuarios no encontraron datos precisos sobre la recuperación del servicio en el mapa de la compañía. Cabezas instó a los afectados a denunciar la falta de suministro y destacó la importancia de una pronta recuperación. En respuesta, Enel espera que para el miércoles haya menos de 100 mil clientes sin servicio, argumentando daños graves en la infraestructura por vientos de 125 km/h que derribaron árboles y postes. La compañía asegura contar con refuerzos para solucionar la situación, que requiere un proceso meticuloso de desenergización en las zonas afectadas antes de realizar reparaciones.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) concurrió este lunes hasta las oficinas de Enel en Santiago para realizar una auditoría luego de los cortes que aún afectan a miles de hogares en la región Metropolitana. La compañía, en tanto, insiste en que la situación estaría superada el miércoles.

Fue la superintendenta Marta Cabezas quien señaló que la fiscalización se ejecuta porque la empresa “no ha sido consistente (con) la información entregada a la autoridad”.

“La auditoría lo que tiene por propósito es dar cuenta que cuentan con la información en tiempo y en forma para entregar a sus clientes y a la autoridad. Esto es, cuántos clientes están sin suministro por comuna y cuál es el tiempo estimado de la recuperación. Como hemos constatado una falencia, hemos instruido esta auditoría”, agregó.

Sobre lo mismo, Cabezas señaló que, en concreto, los usuarios de Enel, al revisar el mapa de la compañía para revisar el tiempo estimado de recuperación del servicio, señalaron que no encontraban la información de sus sectores.

“Las personas para consultar su tiempo estimado de recuperación, consultan el mapa de las empresas. Nos dimos cuenta por los reclamos recibidos que no estaba disponible la información de manera certera”, aseveró.

“No es una respuesta aceptable”

Cabezas realizó un llamado a los afectados a denunciar cuando no tengan suministro, porque es lo más importante para una rápida recuperación.

“Pero si no se puede concretar esa llamada o si no se puede realmente hacer el reclamo, es más difícil. Eso es lo que queremos conocer a través de la auditoría, si es que estuvieron disponibles los canales de atención a los ciudadanos”, indicó.

En tanto, reflexionó que “cuando el cliente llama, la respuesta es que no hay más personal. Bueno, eso no es una respuesta aceptable. Creemos que el desempeño de las empresas tiene que ser acorde con aquello que los clientes esperan. Los clientes pagan sus cuentas y cuando no las pagan, se les aplican los intereses. Por lo tanto, eso responde a que hay una confianza que está deteriorada entre las empresas y sus clientes y es la que deben recuperar teniendo celeridad en la recuperación del servicio”.

Junto con ello, la autoridad indicó que las empresas eléctricas fueron citadas a una reunión por la tarde, donde esperan que las compañías puedan entregar un plan de recuperación acelerada de los clientes que siguen sin suministro.

Actualmente, se mantienen alrededor de 200 mil clientes sin energía eléctrica solo de Enel. Cabezas señaló que las sanciones a las que se expone la empresa son hasta de 10.000 UTA, o sea, casi $8 mil millones.

Enel responde a la SEC

Minutos más tarde, el gerente general de Enel, Víctor Tavera, señaló que esperan que el martes por la mañana tengan menos de 100 mil clientes sin servicio.

Asimismo, esperan que ya el miércoles por la mañana los grandes grupos de hogares afectados estén con el suministro restablecido.

“Tuvimos vientos de 125 km/h que lo hicieron fue sacar árboles de raíz, que lo que hicieron fue impactar la infraestructura de distribución que es un 80% aérea en nuestra zona de concesión”, indicó.

Por lo mismo, insistió que el daño es comparable a lo ocurrido para el terremoto del 27F. Agregó que la caída de más de 2.000 mil árboles generó daños en 400 postes.

Respecto de las acusaciones de algunos alcaldes, de que no han visto cuadrillas de Enel en las calles, señaló que existe un refuerzo en los equipos para poder restablecer la situación.

Junto con ello, indicó que el trabajo para superar la emergencia “no es algo rápido”, ya que primero hay que desenergizar la zona afectada antes de proceder con los arreglos.