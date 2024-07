Un tenso episodio sacudió la sede de Renovación Nacional (RN) cuando Felipe Cruz, concejal por Recoleta y ex militante del partido, protagonizó una violenta agresión motivada por problemas en la inscripción de concejales RN en Recoleta, lo que desencadenó una denuncia por agresión ante la Policía de Investigaciones (PDI). Según la denuncia de la secretaria general del partido, Andrea Balladares, Cruz llegó con actitud amenazante, exigiendo hablar con el presidente de RN o con Balladares, y tras una confrontación, agredió a esta última, provocándole una lesión física. La PDI se presentó en la sede para investigar, y el partido rechazó categóricamente la violencia, emprendiendo acciones legales contra Cruz por su inaceptable comportamiento.

Un tenso episodio se vivió este martes en la sede de Renovación Nacional (RN) cuando Felipe Cruz, concejal por Recoleta y ex militante del partido, protagonizó una violenta agresión. El hecho, motivado por supuestos problemas con el servidor del Servicio Electoral (Servel) que impidieron la inscripción de concejales RN en Recoleta, terminó con una denuncia por agresión ante la Policía de Investigaciones (PDI).

La denuncia, interpuesta por la secretaria general del partido, Andrea Balladares, detalla cómo Cruz llegó a la sede del partido a las 13:00 horas con una actitud amenazante.

Según testigos, exigió hablar con el presidente de RN, Rodrigo Galilea, o con Balladares, bajo la amenaza de entrar por la fuerza si no era atendido. “Si no me dejan hablar con ellos, voy a botar la puerta“, advirtió Cruz, según lo relatado en la denuncia.

El incidente escaló cuando Balladares abrió la puerta para enfrentarse a Cruz.

De acuerdo con videos de seguridad y testimonios, Cruz la empujó en dos ocasiones y lanzó un codazo, lo que dejó a Balladares con una lesión cérvico-braquial diagnosticada por un centro médico.

“Esto no solo afectó emocionalmente a Andrea, sino que también le causó una lesión física“, destacó Katherine Martorell, presidenta del Tribunal Supremo del partido, en un mensaje enviado a la Comisión Política de RN.

En el mensaje, Martorell expresó su indignación por el comportamiento de Cruz y reafirmó la postura del partido contra cualquier tipo de violencia. “No podemos tolerar que personas que dicen ‘querer y amar a RN’ agredan a nuestros militantes, y menos a una mujer“, enfatizó.

Martorell agregó que las acciones legales correspondientes ya están en marcha para sancionar este comportamiento inaceptable.

PDI arribó a sede de RN

La PDI se personó en la sede de RN para examinar los videos de seguridad y entrevistar a los testigos del incidente, entre ellos la guardia y otros funcionarios presentes en el momento de la agresión.

Estos testimonios corroboraron la actitud violenta de Felipe Cruz (ex RN) desde su llegada a la sede del partido.

De acuerdo con fuentes de La Radio, este episodio generó un amplio rechazo dentro del partido, especialmente en la Comisión Mujeres de RN, que tomó el caso.

“Como partido, no podemos avalar ni permitir ningún tipo de violencia”, reiteró Martorell en su mensaje a la Comisión Política de la colectividad.