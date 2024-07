Este lunes terminó el plazo para las inscripciones de candidatos para competir en las elecciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Y en ese contexto, Renovación Nacional habría tenido complicaciones para inscribir sus listas de concejales en la región Metropolitana y en la de O’Higgins.

Frente a ello, según fuentes de La Radio, militantes del partido estarían evaluando presentar una moción de censura a la directiva. La cual está conformada por el senador Rodrigo Galilea (presidente) y la secretaria general, Andrea Balladares.

El concejal de Recoleta, Felipe Cruz, también denunció la situación. Incluso, aseguró que “con profundo pesar quiero informarles que la Secretaria Nacional de RN me acaba de corroborar, que además de no llevarme como candidato a Alcalde, el Partido no inscribió la lista de concejales de RN”.

Radio Bío Bío accedió al comunicado que envió la directiva a la comisión política, en el que reconocieron que hubo problemas.

“Aun cuando logramos inscribir más de 2200 candidaturas, en los minutos finales del cierre, tuvimos problemas de conexión con el Servel, impidiendo que algunas candidaturas de concejales, en algunas comunas de la RM y de la región de O’Higgins”, escribieron.

Agregando que “como existe jurisprudencia al respecto, con un notario presente, certificamos este hecho, lo que nos permitió acudir al Servel para obtener una respuesta sobre esta situación”.