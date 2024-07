La nueva presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, manifestó que no descarta respaldar a Claudio Orrego en las elecciones regionales de octubre, aunque enfatizó que tomará la decisión consultando al partido y de manera colectiva.

Este viernes, la nueva presidenta de Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que no descarta apoyar a Claudio Orrego en las elecciones regionales de octubre, pero garantizó que todavía no sabe y no tomará la decisión sola. Necesitará consultar el partido.

Martínez fue entrevistada por CNN Chile y también comentó que cree en un modelo colectivo de hacer política. “De verdad, creo en otras formas de hacer política. Una cosa es mi opinión, y esa opinión voy a procesar en la próxima directiva (…) Cuando era presidenta del centro de estudiantes, teníamos que tomar una decisión respecto a una decisión del claustro académico en un lugar importante y una autoridad de esa época me dijo ‘tienes que decir ahora su opinión’. Y yo dije ‘tengo que preguntarle primero al espacio deliberante"”, comentó.

Eso es parte de mi formación política. Por lo tanto, yo creo que hay que lograr la máxima unidad, tal como lo hemos hecho en todo el aspecto municipal (…) No descarto, sin dudas, y por eso hemos hecho muestras muy claras de que queremos avanzar hacia esa unidad, pero no basta solamente con mi opinión para poder tomar una postura”, finalizó la presidenta.

Nuevos horizontes para Martínez

Cabe recordar que Constanza Martínez es la exdelegada presidencial de la región Metropolitana. Dejó el puesto hace pocos días y encabezó la única lista que se presentó para competir por la mesa directiva de Frente Amplio.

Exmilitante de Convergencia Social, Martínez sonaba como la principal carta, aunque el diputado Andrés Giordano, quien hasta este lunes integraba Revolución Democrática, aparecía como posible competencia con una lista paralela.

Para ocupar el puesto dejado por Martínez, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública informó que Gonzalo Durán Baronti sería la persona designada. Militante de Convergencia Social, Baronti se desempeñaba como alcalde de la comuna de Independencia.