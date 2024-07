La defensa de Daniel Jadue apelará a la decisión del 3º Juzgado de Garantía de Santiago, que accedió a la solicitud de Best Quality y el Consejo de Defensa del Estado de fijar medidas cautelares reales sobre el patrimonio del alcalde, prohibiéndole celebrar actos y contratos respecto de sus bienes avaluados en cerca de $500 millones.

La defensa de Daniel Jadue informó, por medio de las redes sociales, que apelará a la decisión de 3º Juzgado de Garantía de Santiago. Este accedió a la solicitud de los querellantes Best Quality y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de fijar medidas cautelares reales sobre el patrimonio del alcalde.

Los querellantes pidieron que el imputado esté prohibido de celebrar actos y contratos respecto de sus bienes. Cuando se dio cuenta de su decisión favorable a esta solicitud, la magistrada Katherinne Román Delfabbro señaló que “concurren los presupuestos legales” para decretar restricciones a la disponibilidad de bienes de Jadue, avaluando en cerca de $500 millones las propiedades del exprecandidato presidencial del Partido Comunista.

De acuerdo con el diario La Tercera, la defensa de Jadue sostiene que “la resolución cita equivocadamente aspectos del debate que dan cuenta de su falta de debida fundamentación”.

“En el estado en que se encuentra la investigación, los supuestos que harían procedentes estas medidas no concurren, ni siquiera está definido que exista perjuicio y cuál es su monto”, aseveran, indicando que se espera conocer el texto completo de la resolución para que se haga la presentación correspondiente en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Hugo Gutiérrez, abogado e integrante del equipo que busca revertir la prisión preventiva de Jadue, habló sobre la decisión durante una actividad en que se presentó el “Comité por Justicia para Daniel Jadue”, delante de los Tribunales de Justicia.

“Ya privaron de libertad a Daniel, ahora lo privan de sus bienes. Dentro de unos días más, si es que no logran prosperar las cautelares internacionales, también se le va a privar del cargo. Yo creo que ya es un tema ya bastante llamativo, por no decir que en definitiva hay una odiosidad que ya es inentendible”, sostuvo.

“Estamos en presencia de una persecución política, a mí ya no me cabe duda. Con la resolución de hoy ya me queda claro”, aseveró el exdiputado.