El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se encuentra investigando una submunición de guerra dejada en la Subcomisaría de Maipú Oriente. El artefacto fue entregado por un hombre que es dueño de una compra y venta de chatarra, quien lo halló entre sus materiales.

Según el teniente Juan Carlos Letelier, Oficial de Ronda de la Prefectura Rinconada, el hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando el comerciante se presentó en la unidad policial.

“Llega hasta el cuerpo de guardia un ciudadano, quien es dueño de una compra y venta de chatarra, con una munición tipo mortero“, indicó Letelier.

Al percatarse del peligro potencial, el personal de la Subcomisaría activó de inmediato los protocolos de seguridad. “Se procede a aislar el lugar y realizar cortes de tránsito en las inmediaciones“, explicó el teniente Letelier. Acto seguido, el GOPE fue convocado para llevar a cabo el análisis y posterior retiro del artefacto.

Tras un examen preliminar, el GOPE determinó que se trataba de una submunición de guerra para ametralladora, generalmente utilizada como trazadora o en entrenamientos. “Va a ser estudiada y analizada por el grupo de Operaciones Especiales GOPE“, añadió el oficial.

Hombre encontró munición de guerra entre chatarra

El ciudadano manifestó que la munición fue encontrada entre las chatarras de su negocio y que decidió entregarla a Carabineros siguiendo el protocolo de seguridad. “Viene con la actitud de hacer una entrega voluntaria“, afirmó Letelier.

El teniente Letelier aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la comunidad sobre la importancia de informar a las autoridades ante el hallazgo de objetos sospechosos.

“Aprovecho de hacer un llamado a todas las personas que, al momento de hacer un hallazgo de esta índole, avisen inmediatamente a Carabineros“, subrayó.

“Por lo que manifiesta esta persona, es primera vez que ocurre un hallazgo de esta índole”, comentó el Teniente.

Llamado a no manipular objetos tipo munición

Para identificar objetos sospechosos y prevenir incidentes, Letelier aconsejó a la comunidad no manipular estos artículos y contactar de inmediato a Carabineros. “Si no saben qué objeto están tratando, llamar inmediatamente a Carabineros y que no sea manipulado en el lugar”, recomendó.

El GOPE continuará con el análisis detallado de la munición para determinar su tipo exacto y procedencia.

Por el momento, se confirmó que el artefacto estaba inactivo, eliminando así el riesgo inmediato para la comunidad y el personal policial.

Revisa registros aquí: