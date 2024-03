La solicitud de apoyo militar que realizó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, fue apoyada por otros alcaldes de la capital. Sin embargo, no estuvo exenta de críticas, especialmente por parte de la diputada Claudia Mix.

La mañana de este martes, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), llegó hasta La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá. A quien le solicitó apoyo militar para frenar la crisis de seguridad que se vive en la comuna.

Si bien la idea fue apoyada por algunos otros alcaldes de la región Metropolitana, la diputada Claudia Mix la rechazó señalando que los militares “no son realmente útiles en asuntos de seguridad pública”.

”Hay un cambio de opinión”

Rodolfo Carter (Ind. por Chile Vamos), jefe comunal de La Florida, señaló en X (ex Twitter) que “valoramos y apoyamos la propuesta de utilizar las fuerzas armadas para recuperar el orden público”.

Sin embargo, aseveró que “hace muchos meses” se ha realizado la misma solicitud al Gobierno y “siempre la respuesta ha sido no”. Acusando que en esta instancia, por ser propuesta de un alcalde oficialista, “hay un cambio de opinión”.

Asimismo, Lorena Facuse (Ind.), alcaldesa de Cerrillos, aseveró que “esto es una petición de la presencia policial y militar que yo he venido reiterando también hace muchos días”.

Ya que, a su parecer, “se hace necesaria para combatir y detener el aumento de la delincuencia”. Argumentando que “yo creo que hay varias labores que pueden realizar los militares trabajando en nuestros territorios”.

Por su parte, el edil de Padre Hurtado, Felipe Muñoz (PS), indicó en micrófonos de La Radio que “me hago parte del llamado que hizo hace poco rato atrás el alcalde Vodanovic”.

Alegando que “es necesario que los efectivos militares salgan a la calle a resguardar infraestructura crítica, hacer resguardo de nuestra ciudadanía. Y de una vez por todas, tengamos de parte del Gobierno la seguridad que hoy día estamos buscando”.

Diputada Mix rechaza la propuesta

Mientras que la diputada Claudia Mix (Comunes), se refirió a la propuesta de Vodanovic, a través de X. “Estamos muy de acuerdo”, afirmó respecto a su solicitud de desalojar y erradicar “la toma ilegal de Camino a Melipilla y mejorar la pesquisa y control de armas en las villas San Luis del sector poniente de Maipú”.

Pero al mismo tiempo, opinó que “no comparto su solicitud de involucrar a los militares”. Apuntando a que “la experiencia muestra que no son realmente útiles en asuntos de seguridad pública y que el riesgo es alto para la población, porque no es su rol, no están capacitados para ello”.

“Creo que la seguridad ciudadana y la erradicación del crimen organizado debe abordarse, mejorando la gestión y eficiencia de las policías y del Ministerio Público, pero también fortaleciendo la prevención en los territorios”, concluyó en el hilo de la red social.