El Mercado Mayorista Lo Valledor se refirió este lunes al doble homicidio que afectó a dos agricultores que fueron asaltados en Malloa luego de, precisamente, salir de dicho recinto comercial.

Las víctimas fueron identificadas como Fracisco Mora y Raúl Cid, quienes el pasado sábado salieron de Lo Valledor tras comercializar sus productos.

Tras ello, emprendieron retorno a la región de O’Higgins. En Malloa, fueron interceptados por delincuentes en la Ruta de la Fruta.

Los individuos, quienes habrían seguido a los agricultores, dispararon contra las víctimas para robar el dinero que habían recaudado, los que murieron en el lugar.

Tras ello, se dieron a la fuga, pero fueron detenidos en Paine. Se trata de cuatro venezolanos con su situación migratoria irregular, cuya detención se amplió hasta el miércoles.

Marcelo Araya, gerente de comunicaciones de Lo Valledor, señaló al matinal Tu Día de Canal 13 que el mercado adoptó diversas medidas de seguridad, lo que llevó a que los delincuentes cometan los delitos en el exterior.

“Hemos logrado desplazar el delito, pero lamentablemente se va al exterior… Lo que pase afuera, no podemos hacer nada”, dijo.

Según Araya, una de las medidas de seguridad es que todos los vehículos que llegan al lugar son empadronados y quedan registrados. Aunque no ocurre lo mismo para los peatones.

Sin embargo, ante la eventualidad de que los delincuentes hayan “marcado” a los agricultores dentro de Lo Valledor, Araya señaló que “aquí, en el mundo de los trabajadores, no puede entrar nadie indocumentado”.

“Ante los antecedentes de lo que estaba ocurriendo, hicimos un empadronamiento de todo el mundo que es trabajador”, dijo.

Además, aseguró que “ninguno de esos cuatro personajes, por lo que entendemos, están empadronados”, descartando que los acusados prestaban labores dentro del mercado.

Finalmente, señaló que no pueden discriminar por la nacionalidad de los trabajadores, ya que no se puede diferenciar quién podría ser delincuente y quién no.

“¿Cómo tú te das cuenta quién es delincuente? No puedes segregar a un peoneta, que llega a trabajar y a cargar honestamente, respecto de otro, porque tiene una nacionalidad en común”, dijo Araya.