El dueño de la Ex Fuente Alemana, actualmente Antigua Fuente, explicó la decisión de su familia de presentar una demanda al Estado por daños patrimoniales y morales en contra de su local emplazado en las inmediaciones a Plaza Baquedano.

Esta semana, los dueños de la histórica Ex Fuente Alemana, actualmente llamada Antigua Fuente, dieron a conocer que presentaron una demanda en contra del Estado de Chile por daños patrimoniales y morales que ascienden a los $1.200 millones.

Lo anterior se enmarca en el denominado “estallido social”, ya que el local está ubicado en la “Zona 0” de Plaza Baquedano la que fue fuertemente golpeada por manifestaciones e incidentes.

En conversación con Expreso Bío Bío de La Radio, uno de los propietarios de la ex Fuente Alemana, Carlos Siri, se refirió a la acción civil que interpusieron bajo el concepto por lucro cesante.

En la instancia, Siri indicó: “A raíz de los hechos del 18 de octubre de 2019 hasta meses atrás, el Estado no ha cumplido con la seguridad que nos tiene que entregar. Nos hemos visto vulnerados como empresa y como personas”.

“El daño patrimonial es todo lo que dejamos de percibir, estamos hablando de $650 millones en 2 años y medio. El resto son daños morales y psicológicos que se dividen entre Bruno Siri, Pablo Siri, Claudio Siri, Mauro Siri, Paula Andrade y Patricia Cansino, que es mi señora”, manifestó.

Además, reconoció que tuvo conversaciones con otros locatarios de la zona, sin embargo, se les ha hecho difícil hacer una acción judicial conjunta, por temas de dinero. “Para llevar un grupo así adelante tenemos que poner recursos, se da la misma figura, no tenemos todos los recursos para sumar a todo el mundo, no nos da el cuero”, aseguró el dueño de la Ex Fuente Alemana de Santiago.

Para concluir, dijo que hasta el momento no han tenido acercamiento con alguien del Estado, y que al fin y al cabo “es cosa de caminar por el barrio, entrar a YouTube para saber el daño que nos causaron, (pero esto es) complicado como David contra Goliat”.

