Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Un hombre de 53 años falleció ahogado en la playa de Lirquén, región del Bío Bío. Según el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, el suceso ocurrió en el sector La Cata de Lirquén cuando la víctima ingresó a una zona rocosa no apta para el baño. A pesar de los esfuerzos de los salvavidas y de la Armada, la persona no logró ser reanimada. El alcalde hizo un llamado a la precaución, recordando que está prohibido el consumo de alcohol en áreas no habilitadas para evitar tragedias como esta.