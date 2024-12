Familiares de detenidos desaparecidos en Concepción discrepan con exministro Aldana sobre investigación de violaciones de derechos humanos en dictadura. Aldana destaca labor de tribunales locales, pero agrupación de víctimas señala que jueces no hicieron todo lo necesario ni siquiera en democracia. Agradecen trabajo del exministro, quien deja el Poder Judicial tras 41 años. Será sucedido por ministro Koch en causas por violación de DD.HH.

Los familiares de detenidos desaparecidos en Concepción discreparon del ahora exministro Carlos Aldana, quien aseguró que en el Bío Bío -en plena dictadura- los tribunales investigaron las violaciones de derechos humanos. Desde la agrupación de víctimas recordaron además que ni siquiera en democracia los jueces hicieron todo lo que debían.

Fue en la última entrevista concedida como miembro del Poder Judicial, que Carlos Aldana analizó la labor realizada como ministro especial para causas por violación de derechos humanos.

En ese marco es que el ahora exmagistrado destacó el trabajo de sus pares a nivel local, durante la dictadura. Aseguró que en la región la Corte de Apelaciones de Concepción abrió investigaciones, se realizaron diligencias e incluso se determinaron responsabilidades, pero las causas terminaron en la justicia militar.

Esa apreciación, sin embargo, no fue compartida por Juana Vidal, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción, señalando que los tribunales no hicieron todo el esfuerzo, ni siquiera en democracia, al recodar las osamentas sin identificar en el Servicio Médico Legal. A su juicio, “siempre pudieron haber hecho más, mucho más, pero no lo hicieron”.

Sin embargo, la dirigente tuvo palabras de agradecimiento para la labor realizada por el ministro durante sus casi 20 años investigando delitos de lesa humanidad.

Carlos Aldana dejó el Poder Judicial el viernes pasado, tras 41 años como juez. Será sucedido al frente de las causas pendientes por violación de derechos humanos por el ministro Waldemar Koch.